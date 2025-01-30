rawpixel
Edit ImageCrop
Chest of Drawers (1935/1942) by American 20th Century
Save
Edit Image
artwatercolorfurniturepublic domaincandlepaintingsphotoantique
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Pa. German Dowry Chest (1935/1942) by American 20th Century
Pa. German Dowry Chest (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061471/pa-german-dowry-chest-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Pa. German Chest (1935/1942) by American 20th Century
Pa. German Chest (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061452/pa-german-chest-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Chest (1935/1942) by American 20th Century
Chest (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10069159/chest-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Sideboard (1935/1942) by American 20th Century
Sideboard (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10062932/sideboard-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Chest (1935/1942) by Rolland Livingstone
Chest (1935/1942) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10069167/chest-19351942-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Drawers and Mirror (1935/1942) by Juanita Lantz
Drawers and Mirror (1935/1942) by Juanita Lantz
https://www.rawpixel.com/image/10060201/drawers-and-mirror-19351942-juanita-lantzFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Painted Chest (1935/1942) by Ralph Boyer
Painted Chest (1935/1942) by Ralph Boyer
https://www.rawpixel.com/image/10061524/painted-chest-19351942-ralph-boyerFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266953/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Miniature Chest (c. 1940) by Frank Gray
Miniature Chest (c. 1940) by Frank Gray
https://www.rawpixel.com/image/10086361/miniature-chest-c-1940-frank-grayFree Image from public domain license
Birthday word sticker png element, editable blue watercolor design
Birthday word sticker png element, editable blue watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/14890279/birthday-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView license
Table-drop Leaf (1935/1942) by American 20th Century
Table-drop Leaf (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10063379/table-drop-leaf-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266952/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Sideboard (Hepplewhite) (1935/1942) by John Dieterich
Sideboard (Hepplewhite) (1935/1942) by John Dieterich
https://www.rawpixel.com/image/10062940/sideboard-hepplewhite-19351942-john-dieterichFree Image from public domain license
Editable watercolor teddy bear character design element set
Editable watercolor teddy bear character design element set
https://www.rawpixel.com/image/15259755/editable-watercolor-teddy-bear-character-design-element-setView license
Guilford Painted Chest (c. 1936) by Martin Partyka
Guilford Painted Chest (c. 1936) by Martin Partyka
https://www.rawpixel.com/image/10066233/guilford-painted-chest-c-1936-martin-partykaFree Image from public domain license
White picture frame mockup, editable vintage design
White picture frame mockup, editable vintage design
https://www.rawpixel.com/image/10932638/white-picture-frame-mockup-editable-vintage-designView license
Desk (1935/1942) by Lawrence Phillips
Desk (1935/1942) by Lawrence Phillips
https://www.rawpixel.com/image/10060065/desk-19351942-lawrence-phillipsFree Image from public domain license
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12575563/blue-birthday-cake-watercolor-illustration-editable-remixView license
Chest (1935/1942) by Nicholas Gorid
Chest (1935/1942) by Nicholas Gorid
https://www.rawpixel.com/image/10069178/chest-19351942-nicholas-goridFree Image from public domain license
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12575558/blue-birthday-cake-watercolor-illustration-editable-remixView license
Secretary Cabinet (1935/1942) by William Kieckhofel
Secretary Cabinet (1935/1942) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10069565/secretary-cabinet-19351942-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Blue birthday cake png, watercolor illustration, editable remix
Blue birthday cake png, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12575603/blue-birthday-cake-png-watercolor-illustration-editable-remixView license
Painted Guilford Chest (1935/1942) by Edward F Engel
Painted Guilford Chest (1935/1942) by Edward F Engel
https://www.rawpixel.com/image/10061527/painted-guilford-chest-19351942-edward-engelFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266396/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Chest with Drawers (c. 1937) by Isidore Sovensky
Chest with Drawers (c. 1937) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10073630/chest-with-drawers-c-1937-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266103/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Highboy (1935/1942) by Frederick Jackson
Highboy (1935/1942) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10060842/highboy-19351942-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Birthday promotion Instagram post template, editable text
Birthday promotion Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12468196/birthday-promotion-instagram-post-template-editable-textView license
Shaker Built-In Cupboard (1935/1942) by American 20th Century
Shaker Built-In Cupboard (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10069610/shaker-built-in-cupboard-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Shaker Cabinet (1935/1942) by George V Vezolles
Shaker Cabinet (1935/1942) by George V Vezolles
https://www.rawpixel.com/image/10069622/shaker-cabinet-19351942-george-vezollesFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Chest of Drawers (1936) by Florence Choate
Chest of Drawers (1936) by Florence Choate
https://www.rawpixel.com/image/10064950/chest-drawers-1936-florence-choateFree Image from public domain license