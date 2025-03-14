rawpixel
Edit ImageCrop
Child's Dress (1935/1942) by Marjorie McIntyre
Save
Edit Image
personartwatercolourpublic domainclothingpaintingsphotodress
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll (1935/1942) by Eugene Croe
Doll (1935/1942) by Eugene Croe
https://www.rawpixel.com/image/10060129/doll-19351942-eugene-croeFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll in Blue Dress (1935/1942) by Lillian Causey
Doll in Blue Dress (1935/1942) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10060166/doll-blue-dress-19351942-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Cigar Store Indian (1935/1942) by Alton K Skillin
Cigar Store Indian (1935/1942) by Alton K Skillin
https://www.rawpixel.com/image/10059606/cigar-store-indian-19351942-alton-skillinFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll (1935/1942) by Kapousouz
Doll (1935/1942) by Kapousouz
https://www.rawpixel.com/image/10060126/doll-19351942-kapousouzFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll (1935/1942) by American 20th Century
Doll (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10060124/doll-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10296020/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll with China Head (1935/1942) by Mary Fitzgerald
Doll with China Head (1935/1942) by Mary Fitzgerald
https://www.rawpixel.com/image/10060177/doll-with-china-head-19351942-mary-fitzgeraldFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10348683/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll (1935/1942) by Stanley Mazur and Max Unger
Doll (1935/1942) by Stanley Mazur and Max Unger
https://www.rawpixel.com/image/10060125/doll-19351942-stanley-mazur-and-max-ungerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Doll - "Lilla Rosella Hatch" (1935/1942) by Hal Blakeley
Doll - "Lilla Rosella Hatch" (1935/1942) by Hal Blakeley
https://www.rawpixel.com/image/10060156/doll-lilla-rosella-hatch-19351942-hal-blakeleyFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Dress (1935/1942) by George B Wally
Dress (1935/1942) by George B Wally
https://www.rawpixel.com/image/10060264/dress-19351942-george-wallyFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10202976/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Doll: "Betsey Paine" (1935/1942) by Edith Towner
Doll: "Betsey Paine" (1935/1942) by Edith Towner
https://www.rawpixel.com/image/10060127/doll-betsey-paine-19351942-edith-townerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11442874/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Doll - "Felicia" (1935/1942) by Edith Towner
Doll - "Felicia" (1935/1942) by Edith Towner
https://www.rawpixel.com/image/10060155/doll-felicia-19351942-edith-townerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11442909/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Belt (1935/1942) by Mary Berner
Belt (1935/1942) by Mary Berner
https://www.rawpixel.com/image/10059118/belt-19351942-mary-bernerFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Doll: "Carrie" (1935/1942) by Edith Towner
Doll: "Carrie" (1935/1942) by Edith Towner
https://www.rawpixel.com/image/10060140/doll-carrie-19351942-edith-townerFree Image from public domain license
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Doll (1935/1942) by Esther Peck
Doll (1935/1942) by Esther Peck
https://www.rawpixel.com/image/10060112/doll-19351942-esther-peckFree Image from public domain license
Bride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Bride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10348663/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Wooden Santo - Friar with Cross on Breast (1935/1942) by Majel G Claflin
Wooden Santo - Friar with Cross on Breast (1935/1942) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10063931/wooden-santo-friar-with-cross-breast-19351942-majel-claflinFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Boy's Suit (c. 1938) by Marjorie McIntyre
Boy's Suit (c. 1938) by Marjorie McIntyre
https://www.rawpixel.com/image/10078729/boys-suit-c-1938-marjorie-mcintyreFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Girl's Pinafore (1935/1942) by Eleanor Gausser
Girl's Pinafore (1935/1942) by Eleanor Gausser
https://www.rawpixel.com/image/10060688/girls-pinafore-19351942-eleanor-gausserFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Child of Punch and Judy (1935/1942) by Dorothy Harris
Child of Punch and Judy (1935/1942) by Dorothy Harris
https://www.rawpixel.com/image/10069225/child-punch-and-judy-19351942-dorothy-harrisFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Homespun Linen (1938) by Marjorie McIntyre
Homespun Linen (1938) by Marjorie McIntyre
https://www.rawpixel.com/image/10080230/homespun-linen-1938-marjorie-mcintyreFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Immaculate Conception (1935/1942) by Majel G Claflin
Immaculate Conception (1935/1942) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10060954/immaculate-conception-19351942-majel-claflinFree Image from public domain license