Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagelightartpublic domaindrawingslampphotolanternantiqueLantern (1935/1942) by E J GilsleiderOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 935 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3191 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002673/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseSilver Beaker (1935/1942) by Harry Goodmanhttps://www.rawpixel.com/image/10062985/silver-beaker-19351942-harry-goodmanFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002658/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseChippendale Chair (1935/1942) by Edward A Darbyhttps://www.rawpixel.com/image/10059548/chippendale-chair-19351942-edward-darbyFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002675/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseSideboard (1935/1942) by Harry Eismanhttps://www.rawpixel.com/image/10062921/sideboard-19351942-harry-eismanFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002654/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseMirror (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061230/mirror-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002678/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseDesk (1935/1942) by Lawrence Phillipshttps://www.rawpixel.com/image/10060070/desk-19351942-lawrence-phillipsFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002655/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseHighboy (1935/1942) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10060845/highboy-19351942-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002656/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseKnife and Spoon Box (1935/1942) by Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10061109/knife-and-spoon-box-19351942-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002670/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseSewing Bird (1935/1942) by Edward A Darbyhttps://www.rawpixel.com/image/10069597/sewing-bird-19351942-edward-darbyFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002652/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseFoot Warmer (1935/1942) by Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10060616/foot-warmer-19351942-gordon-saltarFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002795/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseKnit Hose (1935/1942) by E J Gilsleiderhttps://www.rawpixel.com/image/10061128/knit-hose-19351942-gilsleiderFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002674/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseBulto-Figure of Saint (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10069069/bulto-figure-saint-19351942-boydFree Image from public domain licenseVintage lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002657/vintage-lantern-element-set-editable-designView licenseSilver Teapot (1935/1942) by E J Gilsleiderhttps://www.rawpixel.com/image/10063179/silver-teapot-19351942-gilsleiderFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002672/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseChest of Native Pine Painted in Oil (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10069192/chest-native-pine-painted-oil-19351942-boydFree Image from public domain licenseEditable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseMug (1935/1942) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10061337/mug-19351942-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseBlessed Eid poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14064649/blessed-eid-poster-templateView licenseStencilled Wall (1935/1942) by Mildred E Benthttps://www.rawpixel.com/image/10069694/stencilled-wall-19351942-mildred-bentFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002669/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseNative Pine Box (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10061356/native-pine-box-19351942-boydFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002671/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseHand Lantern (1935/1942) by William Schmidthttps://www.rawpixel.com/image/10060797/hand-lantern-19351942-william-schmidtFree Image from public domain licenseArabic lantern element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15002796/arabic-lantern-element-set-editable-designView licenseLantern for Candle (1935/1942) by Henry Granethttps://www.rawpixel.com/image/10069271/lantern-for-candle-19351942-henry-granetFree Image from public domain licensePray for good Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14537433/pray-for-good-instagram-post-templateView licenseMask (1935/1942) by Joseph Coylehttps://www.rawpixel.com/image/10061198/mask-19351942-joseph-coyleFree Image from public domain licenseIslamic new year Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823952/islamic-new-year-facebook-post-templateView licenseNude Doll (1935/1942) by Max Fernekeshttps://www.rawpixel.com/image/10061395/nude-doll-19351942-max-fernekesFree Image from public domain license