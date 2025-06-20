rawpixel
Edit ImageCrop
La Purisima Concepcion Mission Wall Painting from the Portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by…
Save
Edit Image
pastelcc0spanish californiapublic domain patterns antiquecaliforniapatternartvintage
Rhythm of nature, Instagram post template, editable design
Rhythm of nature, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16998285/rhythm-nature-instagram-post-template-editable-designView license
San Juan Capistrano Mission Altar Dome from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American…
San Juan Capistrano Mission Altar Dome from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American…
https://www.rawpixel.com/image/10062684/image-animal-bird-patternsFree Image from public domain license
Rhythm of nature Instagram story template, editable design
Rhythm of nature Instagram story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14787434/rhythm-nature-instagram-story-template-editable-designView license
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10062742/image-animal-cross-patternFree Image from public domain license
Vintage watercolor leaf, editable botanical illustration set
Vintage watercolor leaf, editable botanical illustration set
https://www.rawpixel.com/image/9068071/vintage-watercolor-leaf-editable-botanical-illustration-setView license
San Luis Obispo Mission Altar Tabernacle from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American…
San Luis Obispo Mission Altar Tabernacle from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American…
https://www.rawpixel.com/image/10062681/image-plant-pattern-artFree Image from public domain license
Editable watercolor leaf, botanical illustration set
Editable watercolor leaf, botanical illustration set
https://www.rawpixel.com/image/9071224/editable-watercolor-leaf-botanical-illustration-setView license
San Gabriel Mission Priest's Vestment from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
San Gabriel Mission Priest's Vestment from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10062670/image-flower-plant-patternFree Image from public domain license
New collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
New collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22979480/image-texture-flower-leavesView license
San Gabriel Mission Priest's Vestment from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
San Gabriel Mission Priest's Vestment from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10062671/image-animal-bird-patternFree Image from public domain license
Antique frame mockup, editable design
Antique frame mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8792021/antique-frame-mockup-editable-designView license
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10062695/image-animal-patterns-artFree Image from public domain license
Spain poster template, editable design
Spain poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14748465/spain-poster-template-editable-designView license
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10062725/image-heart-animal-crossFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
Santa Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10062711/image-animal-face-personFree Image from public domain license
Slow down quote facebook post template, editable text design
Slow down quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Plate 18: Reading Stand, Llano: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
Plate 18: Reading Stand, Llano: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061763/image-pattern-art-vintageFree Image from public domain license
Love is love Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Love is love Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23055192/image-heart-flower-leavesView license
Plate 1: Jemez Book of Marriages: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
Plate 1: Jemez Book of Marriages: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10069493/image-book-patterns-vintageFree Image from public domain license
Life reminder quote facebook post template, editable text design
Life reminder quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Plate 23: Painting on Buckskin, Laguna: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
Plate 23: Painting on Buckskin, Laguna: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10061807/image-pattern-art-vintageFree Image from public domain license
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Plate 49: Miscellaneous Design: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
Plate 49: Miscellaneous Design: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061917/image-patterns-art-designFree Image from public domain license
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23049812/image-butterfly-paper-flowerView license
Plate 16: Wheat Sheaf, Altar Panel: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
Plate 16: Wheat Sheaf, Altar Panel: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10061762/image-border-patterns-artFree Image from public domain license
Festive holidays market, editable template
Festive holidays market, editable template
https://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView license
Plate 22: Wall Decoration, Laguna: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
Plate 22: Wall Decoration, Laguna: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10061803/image-person-pattern-artFree Image from public domain license
Elegant hotel branding Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William…
Elegant hotel branding Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/22979566/image-flower-animal-plantView license
Plate 17: Grapes, Altar Panel: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
Plate 17: Grapes, Altar Panel: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061771/image-pattern-art-vintageFree Image from public domain license
Retro collection poster template, editable text & design
Retro collection poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10871604/retro-collection-poster-template-editable-text-designView license
Plate 15: The Creation (Lunette): From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
Plate 15: The Creation (Lunette): From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…
https://www.rawpixel.com/image/10061768/image-angel-face-personFree Image from public domain license
Bridal gowns, editable poster template
Bridal gowns, editable poster template
https://www.rawpixel.com/image/18129054/bridal-gowns-editable-poster-templateView license
Plate 44: Painted Chest Design: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
Plate 44: Painted Chest Design: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061895/image-border-animal-birdFree Image from public domain license
Elegant hotel branding Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William…
Elegant hotel branding Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/22990783/image-texture-paper-flowerView license
Plate 2: Jemez Book of Baptisms: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
Plate 2: Jemez Book of Baptisms: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061790/image-book-cross-patternsFree Image from public domain license
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView license
Plate 32: Our Lady of Guadalupe: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
Plate 32: Our Lady of Guadalupe: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10061856/image-face-person-artFree Image from public domain license
Summer collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Summer collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22978125/image-texture-flower-sunglassesView license
Plate 45: Embroidered Bedspread (St. James): From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American…
Plate 45: Embroidered Bedspread (St. James): From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American…
https://www.rawpixel.com/image/10061908/photo-image-face-fabric-patternFree Image from public domain license