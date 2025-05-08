Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagepaper decorcornelius christoffelspatternartwatercolorpublic domainpaintingssquareLog Cabin Quilt Square (1935/1942) by Cornelius Christoffels and Margaret LinsleyOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 962 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3279 x 4090 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPastel ripped notepaper element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982241/pastel-ripped-notepaper-element-set-remixView licenseQuilt Section (c. 1940) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10086587/quilt-section-c-1940-cornelius-christoffels-and-margaret-linsleyFree Image from public domain licensePastel ripped notepaper element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982237/pastel-ripped-notepaper-element-set-remixView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067878/image-pattern-art-watercolorFree Image from public domain licenseEditable Vintage rainbow ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152936/editable-vintage-rainbow-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067879/image-stars-heart-fabricFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151634/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067882/image-pattern-art-watercolorFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151608/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067861/image-face-person-patternFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151603/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePurse (1935/1942) by Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10062010/purse-19351942-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151628/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licenseQuilt (1935/1942) by Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10062064/quilt-19351942-margaret-linsleyFree Image from public domain licenseEditable Vintage rainbow ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152998/editable-vintage-rainbow-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067865/image-plant-tree-patternFree Image from public domain licenseEditable Vintage rainbow ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152944/editable-vintage-rainbow-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Square) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067891/image-flowers-plant-patternFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152268/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Square) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067896/image-flowers-plant-patternFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151683/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067877/image-fabric-pattern-artFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152230/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10068197/quilt-one-square-c-1936-cornelius-christoffels-and-margaret-linsleyFree Image from public domain licenseEditable Vintage rainbow ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15153008/editable-vintage-rainbow-ripped-paper-element-setView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10068190/quilt-one-square-c-1936-cornelius-christoffels-and-margaret-linsleyFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151687/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licenseLog Cabin Quilt (1935/1942) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10069310/log-cabin-quilt-19351942-charlotte-angusFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151614/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067894/image-stars-animal-birdFree Image from public domain licenseEditable Vintage rainbow ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152966/editable-vintage-rainbow-ripped-paper-element-setView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10068188/quilt-one-square-c-1936-margaret-linsley-and-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseEditable Vintage rainbow ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15152989/editable-vintage-rainbow-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067860/image-flower-plant-patternFree Image from public domain licenseEditable Vintage purple ripped paper element sethttps://www.rawpixel.com/image/15151676/editable-vintage-purple-ripped-paper-element-setView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067889/image-animal-plant-treeFree Image from public domain licensePastel ripped notepaper element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982245/pastel-ripped-notepaper-element-set-remixView licenseCandlewick Bedspread (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10064601/candlewick-bedspread-c-1936-cornelius-christoffels-and-margaret-linsleyFree Image from public domain licenseSandwich illustration, digital art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12236536/sandwich-illustration-digital-art-editable-designView licenseHomespun Coverlet (1935/1942) by Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10060907/homespun-coverlet-19351942-cornelius-christoffelsFree Image from public domain license