Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagechurchartwatercolorbuildingfurniturepublic domaindrawingpaintingsMain Reredos in Santa Cruz Church, Santa Fe County (1935/1942) by E BoydOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 971 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3080 x 3808 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarTogether we pray blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786815/together-pray-blog-banner-templateView licenseDecorations on Reredos and Sanctuary Walls (1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085591/decorations-reredos-and-sanctuary-walls-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseElegant vintage mansion illustrations collection, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418307/elegant-vintage-mansion-illustrations-collection-editable-design-element-setView licenseCompanion Panel from Main Reredos, Church of Sanctuario, Chimayo (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10059768/image-flower-plant-churchFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197496/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseDetail from Main Reredos at Sanctuario Church, Chimayo (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10060085/detail-from-main-reredos-sanctuario-church-chimayo-19351942-boydFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10352610/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseLaguna Main Altarpiece (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10061154/laguna-main-altarpiece-19351942-boydFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10378754/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseNew Mexico, "Bulto", Polychromed Wooden Figure (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10061380/new-mexico-bulto-polychromed-wooden-figure-19351942-boydFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203165/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licensePa. German Dower Chest (c. 1936) by Fanchon Larzelerehttps://www.rawpixel.com/image/10067371/pa-german-dower-chest-c-1936-fanchon-larzelereFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11444606/watercolor-building-entrance-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDetail from Large Altar on East Wall of Sanctuario Church at Chimayo. St. Christopher (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10060093/image-face-person-churchFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11444573/watercolor-building-entrance-editable-desktop-wallpaper-designView licenseReligious Wood Carving (1935/1942) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10062552/religious-wood-carving-19351942-mina-lowryFree Image from public domain licenseSunday service poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12526327/sunday-service-poster-template-editable-text-and-designView licenseReredos-Mission San Juan Bautista (1938) by Ethel Douganhttps://www.rawpixel.com/image/10081245/reredos-mission-san-juan-bautista-1938-ethel-douganFree Image from public domain licenseElegant watercolor European architecture designs, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418517/elegant-watercolor-european-architecture-designs-editable-design-element-setView licenseLunette and Detail from Altar Church at Sanctuario, Chimayo (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10069337/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseSunday church post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/10973272/sunday-church-post-template-editable-social-media-designView licenseDesk (1935/1942) by Lawrence Phillipshttps://www.rawpixel.com/image/10060070/desk-19351942-lawrence-phillipsFree Image from public domain licenseBelieve in god poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823941/believe-god-poster-templateView licenseSan Miguel - The Archangel and Satan (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10062697/san-miguel-the-archangel-and-satan-19351942-boydFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseNative Pine Box (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10061356/native-pine-box-19351942-boydFree Image from public domain licenseChurch service Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13824130/church-service-instagram-post-templateView licenseRetablo - Virgin & Child (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10062592/retablo-virgin-child-19351942-boydFree Image from public domain licenseOrphanage donation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823976/orphanage-donation-poster-templateView licenseHadley Chest (c. 1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10066253/hadley-chest-c-1936-harold-merriamFree Image from public domain licensePrayer night post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/11016276/prayer-night-post-template-editable-social-media-designView licenseDecorah Altar (1935/1942) by Raymond Neumannhttps://www.rawpixel.com/image/10059996/decorah-altar-19351942-raymond-neumannFree Image from public domain licenseSunday service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9935254/sunday-service-instagram-post-template-editable-textView licenseBulto-Figure of Saint (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10069069/bulto-figure-saint-19351942-boydFree Image from public domain licenseChurch service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11761916/church-service-instagram-post-template-editable-textView licenseChest of Native Pine Painted in Oil (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10069192/chest-native-pine-painted-oil-19351942-boydFree Image from public domain licensePrayer night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11980983/prayer-night-poster-template-editable-text-and-designView licenseChest of Native Pine, Painted in Oil (1935/1942) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10069187/chest-native-pine-painted-oil-19351942-boydFree Image from public domain licenseSunday service blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12526326/sunday-service-blog-banner-template-editable-textView licenseConfessional (1935/1942) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10059793/confessional-19351942-majel-claflinFree Image from public domain license