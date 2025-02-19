rawpixel
Edit ImageCrop
Sewing Stand (1935/1942) by Eugene W McGill
Save
Edit Image
sewingcandleantique candlesewing kitvintage accessoriessewing standsewing needleworkmcgill
Embroidery kits poster template, editable text and design
Embroidery kits poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/17704472/embroidery-kits-poster-template-editable-text-and-designView license
Spinning Wheel (1935/1942) by Eugene La Foret
Spinning Wheel (1935/1942) by Eugene La Foret
https://www.rawpixel.com/image/10063295/spinning-wheel-19351942-eugene-foretFree Image from public domain license
Embroidery kits Instagram post template, editable text
Embroidery kits Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11746972/embroidery-kits-instagram-post-template-editable-textView license
Candle Holder (1935/1942) by Bernard Westmacott
Candle Holder (1935/1942) by Bernard Westmacott
https://www.rawpixel.com/image/10059306/candle-holder-19351942-bernard-westmacottFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994447/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Sewing Bird (1935/1942) by Robert Clark
Sewing Bird (1935/1942) by Robert Clark
https://www.rawpixel.com/image/10069595/sewing-bird-19351942-robert-clarkFree Image from public domain license
Editable arts and crafts, hobby collage element design set
Editable arts and crafts, hobby collage element design set
https://www.rawpixel.com/image/8884524/editable-arts-and-crafts-hobby-collage-element-design-setView license
Bonnet (1935/1942) by Nancy Crimi
Bonnet (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10059219/bonnet-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Arts and crafts collage element, editable hobby design set
Arts and crafts collage element, editable hobby design set
https://www.rawpixel.com/image/8629356/arts-and-crafts-collage-element-editable-hobby-design-setView license
Figurehead (1935/1942) by John W Kelleher
Figurehead (1935/1942) by John W Kelleher
https://www.rawpixel.com/image/10060464/figurehead-19351942-john-kelleherFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216375/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Apple Peeler (1935/1942) by Samuel W Ford
Apple Peeler (1935/1942) by Samuel W Ford
https://www.rawpixel.com/image/10058810/apple-peeler-19351942-samuel-fordFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994392/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Candle Sconce with Mirror (1935/1942) by E Boyd
Candle Sconce with Mirror (1935/1942) by E Boyd
https://www.rawpixel.com/image/10059325/candle-sconce-with-mirror-19351942-boydFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994949/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Candlestick (1935/1942) by American 20th Century
Candlestick (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10059348/candlestick-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994403/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Candle Snuffer (1935/1942) by Florence Stevenson
Candle Snuffer (1935/1942) by Florence Stevenson
https://www.rawpixel.com/image/10059322/candle-snuffer-19351942-florence-stevensonFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994946/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Dolphin Candlestick (1935/1942) by Giacinto Capelli
Dolphin Candlestick (1935/1942) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10060176/dolphin-candlestick-19351942-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Editable aesthetic pink coquette design element set
Editable aesthetic pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15421947/editable-aesthetic-pink-coquette-design-element-setView license
Cast Iron Figure (1935/1942) by Eugene Barrell
Cast Iron Figure (1935/1942) by Eugene Barrell
https://www.rawpixel.com/image/10059491/cast-iron-figure-19351942-eugene-barrellFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14996396/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Cleaver (1935/1942) by William Frank
Cleaver (1935/1942) by William Frank
https://www.rawpixel.com/image/10059671/cleaver-19351942-william-frankFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994619/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Opera Hood (1935/1942) by Raymond Manupelli
Opera Hood (1935/1942) by Raymond Manupelli
https://www.rawpixel.com/image/10061417/opera-hood-19351942-raymond-manupelliFree Image from public domain license
Retreat and spa element, editable design set
Retreat and spa element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994571/retreat-and-spa-element-editable-design-setView license
Sheraton Mahogany Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartier
Sheraton Mahogany Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10062889/sheraton-mahogany-sewing-table-19351942-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Animal character embroidery set, editable design element
Animal character embroidery set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15131182/animal-character-embroidery-set-editable-design-elementView license
Sewing-table (1935/1942) by Edna C Rex
Sewing-table (1935/1942) by Edna C Rex
https://www.rawpixel.com/image/10069598/sewing-table-19351942-edna-rexFree Image from public domain license
Cute embroidered kittens design, editable design element set
Cute embroidered kittens design, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15417990/cute-embroidered-kittens-design-editable-design-element-setView license
Shaker Dining Table (Marble Top) (1935/1942) by John W Kelleher
Shaker Dining Table (Marble Top) (1935/1942) by John W Kelleher
https://www.rawpixel.com/image/10062763/shaker-dining-table-marble-top-19351942-john-kelleherFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216757/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartier
Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10069596/sewing-table-19351942-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216378/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Candle Socket (1935/1942) by Florence Stevenson
Candle Socket (1935/1942) by Florence Stevenson
https://www.rawpixel.com/image/10059338/candle-socket-19351942-florence-stevensonFree Image from public domain license
Aesthetic animal embroidery, editable design element remix set
Aesthetic animal embroidery, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15380575/aesthetic-animal-embroidery-editable-design-element-remix-setView license
Door Handle (1935/1942) by Richard Barnett
Door Handle (1935/1942) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10060168/door-handle-19351942-richard-barnettFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216329/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Doll Carriage (1935/1942) by Walter W Jennings
Doll Carriage (1935/1942) by Walter W Jennings
https://www.rawpixel.com/image/10060170/doll-carriage-19351942-walter-jenningsFree Image from public domain license