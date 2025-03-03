Edit ImageCrop11SaveSaveEdit Imagevintage advertisementvintagebirds bookamerican animalsbirdscc0book illustrationscreenprintStudy for Portfolio: "Folk Art of Rural Pennsylvania" (1935/1942) by American 20th CenturyOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 944 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3221 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarLibrary open poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11584289/library-open-poster-template-editable-text-designView licenseCover for Proposed Portfolio "Decorated Chests of Rural Pennsylvania" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10059852/image-plant-book-patternsFree Image from public domain licenseBook club Instagram post template, green bird pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/7201153/imageView licenseStudy for Portfolio Cover: "Folk Art of Rural Pennsylvania" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10069756/image-animal-book-birdFree Image from public domain licenseMan reading book poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8720547/png-american-animal-artView licenseStudy for Portfolio Cover: "Folk Art of Rural Pennsylvania" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10069773/image-animal-face-bookFree Image from public domain licenseBeauty treatment Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670283/beauty-treatment-instagram-post-template-editable-designView licenseStudy for Portfolio Cover: "Folk Art of Rural Pennsylvania" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10069778/image-animal-face-bookFree Image from public domain licensePink flamingo poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8719039/png-advertisement-animal-artView licenseSanta Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…https://www.rawpixel.com/image/10062695/image-animal-patterns-artFree Image from public domain licenseMacaw in a tropical vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10337772/macaw-tropical-vintage-illustration-editable-designView licenseSan Gabriel Mission Priest's Vestment from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…https://www.rawpixel.com/image/10062671/image-animal-bird-patternFree Image from public domain licenseLibrary open Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9623446/library-open-instagram-post-template-editable-textView licensePlate 4: From Portfolio "Folk Art of Rural Pennsylvania" (c. 1939) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10084312/image-animal-plant-birdFree Image from public domain licenseLibrary open Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11584291/library-open-instagram-story-template-editable-textView licensePlate 37: Saint Anthony: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061874/image-face-wooden-personFree Image from public domain licenseUkiyoe art exhibition ticket template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14710197/ukiyoe-art-exhibition-ticket-template-editable-designView licenseSanta Barbara Mission Doorway Design from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…https://www.rawpixel.com/image/10062711/image-animal-face-personFree Image from public domain licenseBotanical products Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670621/botanical-products-instagram-post-template-editable-designView licenseSan Luis Obispo Mission Altar Tabernacle from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American…https://www.rawpixel.com/image/10062681/image-plant-pattern-artFree Image from public domain licenseBotanical products Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16998664/botanical-products-instagram-post-template-editable-designView licensePlate 30: Saint Isidore: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061825/image-cow-animal-faceFree Image from public domain licenseMacaw parrots vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10340703/macaw-parrots-vintage-illustration-editable-designView licenseSan Gabriel Mission Priest's Vestment from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American 20th…https://www.rawpixel.com/image/10062670/image-flower-plant-patternFree Image from public domain licenseHand drawn tropical pattern on a dark green background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10713062/hand-drawn-tropical-pattern-dark-green-background-editable-designView licensePlate 9: Saint Joseph & Child: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061943/image-border-face-personFree Image from public domain licenseColorful birds illustration, tropical aesthetic, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10242104/colorful-birds-illustration-tropical-aesthetic-editable-designView licensePlate 32: Our Lady of Guadalupe: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061856/image-face-person-artFree Image from public domain licenseColorful parrots illustration, tropical aesthetic, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10269447/colorful-parrots-illustration-tropical-aesthetic-editable-designView licensePlate 6: Chapel Altarpiece, Santa Cruz: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th…https://www.rawpixel.com/image/10061931/image-face-person-artFree Image from public domain licenseColorful birds vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10340042/colorful-birds-vintage-illustration-editable-designView licensePlate 42: Painted Chest Design: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061885/image-face-person-patternsFree Image from public domain licenseLibrary open blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11584279/library-open-blog-banner-template-editable-textView licenseSan Juan Capistrano Mission Altar Dome from the portfolio "Decorative Art of Spanish California" (1935/1942) by American…https://www.rawpixel.com/image/10062684/image-animal-bird-patternsFree Image from public domain licenseBook time Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13085880/book-time-instagram-post-templateView licensePlate 44: Painted Chest Designs: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061894/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseColorful birds vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10352365/colorful-birds-vintage-illustration-editable-designView licensePlate 39: Saint John Nepomuk: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061881/image-face-wooden-personFree Image from public domain licenseUkiyoe art exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12688534/ukiyoe-art-exhibition-instagram-post-templateView licensePlate 44: Painted Chest Design: From Portfolio "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10061896/image-border-animal-birdFree Image from public domain license