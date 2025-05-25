rawpixel
Edit ImageCrop
Toy Stove (1935/1942) by Mina Lowry
Save
Edit Image
victorianartwatercolorfurniturepublic domaintablepaintingsphoto
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346943/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Toy Horse (1935/1942) by Mina Lowry
Toy Horse (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10069795/toy-horse-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346743/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Top (With Winding String) (1935/1942) by Mina Lowry
Top (With Winding String) (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10063569/top-with-winding-string-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9331578/png-aesthetic-blank-space-blueView license
Chalkware (1935/1942) by Mina Lowry
Chalkware (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10069149/chalkware-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Pitcher (1935/1942) by Mina Lowry
Pitcher (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10069434/pitcher-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9334207/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Man with Cello (1935/1942) by Mina Lowry
Man with Cello (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10061184/man-with-cello-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346314/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Pa. German Figurine (1935/1942) by Mina Lowry
Pa. German Figurine (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10061466/pa-german-figurine-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346344/png-aesthetic-blank-space-blueView license
Chalkware Urn with Fruit and Birds (1935/1942) by Mina Lowry
Chalkware Urn with Fruit and Birds (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10069146/chalkware-urn-with-fruit-and-birds-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture png, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture png, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346683/victorian-furniture-png-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Dress with Cape Collar (1935/1942) by Mina Lowry
Dress with Cape Collar (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10060317/dress-with-cape-collar-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Religious Wood Carving (1935/1942) by Mina Lowry
Religious Wood Carving (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10062552/religious-wood-carving-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniturev note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniturev note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346960/png-aesthetic-blank-space-blueView license
Whirligig (1935/1942) by Mina Lowry
Whirligig (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10063835/whirligig-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Shaving Mug (1935/1942) by Mina Lowry
Shaving Mug (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10062871/shaving-mug-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Pa. German Balancing Man (1935/1942) by Mina Lowry
Pa. German Balancing Man (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10061430/pa-german-balancing-man-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture phone wallpaper editable collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture phone wallpaper editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346862/victorian-furniture-phone-wallpaper-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10063673/wallpaper-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10063676/wallpaper-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture phone wallpaper editable collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture phone wallpaper editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346728/victorian-furniture-phone-wallpaper-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10063660/wallpaper-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
Wallpaper (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10063666/wallpaper-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10382371/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Toy Rocking Horse and Rider (c. 1936) by Mina Lowry
Toy Rocking Horse and Rider (c. 1936) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10072180/toy-rocking-horse-and-rider-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Calash (1935/1942) by Mina Lowry
Calash (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10059279/calash-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Child's Desk (c. 1937) by Mina Lowry
Child's Desk (c. 1937) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10073644/childs-desk-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain license
Dining table at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Dining table at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10662950/dining-table-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Civil War General (1935/1942) by Mina Lowry
Civil War General (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10059669/civil-war-general-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license