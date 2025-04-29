rawpixel
Vase (1935/1942) by Robert Stewart
artwatercolorpublic domainpaintingsphotovasejarantique
Watercolor fruits, editable remix design
Celery Holder (c. 1936) by Robert Stewart
Editable vintage glassware set, remixed by rawpixel
Barber Bottle (c. 1936) by Robert Stewart
Pottery masterclass poster template
Lamp (c. 1937) by Robert Stewart
Watercolor flower vase, editable remix design
Toleware Coal Vase (c. 1938) by Robert Stewart
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Blown Glass (1935/1942) by Anna Aloisi
Watercolor flower vase, editable remix design
Flip Glass (1935/1942) by Elizabeth Dimling
Watercolor flower vase, editable remix design
Pitcher (c. 1936) by Robert Stewart
Watercolor flower vase png element, editable remix design
Bowl (1935/1942) by John Tarantino
Watercolor flower vase, editable remix design
Vase (Amberina) (c. 1937) by Robert Stewart
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
Corn Glass Vase (c. 1936) by Robert Stewart
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
Jar (1935/1942) by Francis Bruner
Pottery masterclass Facebook post template, editable design
Earthen Churn (1935/1942) by Clyde L Cheney
Pottery masterclass Instagram story template
Vase (1935/1942) by Anna Aloisi
Pottery masterclass blog banner template
Cider or Water Jug (1935/1942) by Yolande Delasser
Aesthetic crafts studio Facebook post template, editable design
Stoneware Cream Pitcher (1935/1942) by Margaret Stottlemeyer
Earth tone bauhaus wall editable mockup
Bottle (1935/1942) by V L Vance
Watercolor floral balcony, editable remix design
Stoneware Crock (1935/1942) by Mary Fitzgerald
Watercolor floral balcony, editable remix design
Bandbox (1935/1942) by Lee Hager
Editable watercolor Greek classic vase design element set
Toddy Glass (1935/1942) by Janet Riza
Editable watercolor Greek classic vase design element set
Toleware Coffee Pot (1935/1942) by Charles Henning
