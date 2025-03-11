Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagebronze watercolorartwatercolourpublic domainpaintingsjewelryphotonecklaceBracelet (c. 1936) by Gordena JacksonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 557 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 1901 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseBridle (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073180/bridle-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseHorse Hair Bridle (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10075274/horse-hair-bridle-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseMosaic Marble "Ornament" (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10067193/mosaic-marble-ornament-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor orange orchid oval frame, editable flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11683737/watercolor-orange-orchid-oval-frame-editable-flower-designView licenseRing Bit (c. 1938) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10081256/ring-bit-c-1938-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11683736/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseComb (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10065181/comb-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11554461/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseMedallion and Chain (c. 1936) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10067112/medallion-and-chain-c-1936-dana-bartlettFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11683734/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseNegro Minstrel (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10075978/negro-minstrel-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseEditable oval floral frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11683740/editable-oval-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseChild's Chair (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073633/childs-chair-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseDresser (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10074599/dresser-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor orange orchid flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11684115/watercolor-orange-orchid-flower-frame-editable-botanical-designView licenseEmbroidered Picture (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10065884/embroidered-picture-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor orange orchid flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11684114/watercolor-orange-orchid-flower-frame-editable-botanical-designView licenseCabinet (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073286/cabinet-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseOrange orchid round frame, editable watercolor flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11554467/orange-orchid-round-frame-editable-watercolor-flower-designView licenseBasket (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10064232/basket-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseEditable oval floral frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11684121/editable-oval-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseBrooch and Bracelet with Portrait (c. 1936) by William P Shearwoodhttps://www.rawpixel.com/image/10070034/brooch-and-bracelet-with-portrait-c-1936-william-shearwoodFree Image from public domain licenseWatercolor orange orchid oval frame, editable flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11684118/watercolor-orange-orchid-oval-frame-editable-flower-designView licenseWatch Holder (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10072473/watch-holder-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11684119/editable-floral-round-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseHandkerchief Case (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10066279/handkerchief-case-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor orange orchid designhttps://www.rawpixel.com/image/11684117/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView licenseLighter (Mecha) for Flint (1938) by Josephine C Romanohttps://www.rawpixel.com/image/10080532/lighter-mecha-for-flint-1938-josephine-romanoFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseBead Belt (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10064236/bead-belt-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licensePin and Earring Set (c. 1936) by Bertha Semplehttps://www.rawpixel.com/image/10067939/pin-and-earring-set-c-1936-bertha-sempleFree Image from public domain licenseWoman in park mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10465716/woman-park-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBracelet (c. 1937) by Tulita Westfallhttps://www.rawpixel.com/image/10073173/bracelet-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain licenseGlobal computer Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597299/global-computer-instagram-post-template-editable-textView licenseWooden Plaque - Lamb of God (c. 1938) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10082366/wooden-plaque-lamb-god-c-1938-gordena-jacksonFree Image from public domain license