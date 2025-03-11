rawpixel
Edit ImageCrop
Bracelet (c. 1936) by Gordena Jackson
Save
Edit Image
bronze watercolorartwatercolourpublic domainpaintingsjewelryphotonecklace
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
Bridle (c. 1937) by Gordena Jackson
Bridle (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073180/bridle-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Horse Hair Bridle (c. 1937) by Gordena Jackson
Horse Hair Bridle (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10075274/horse-hair-bridle-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Mosaic Marble "Ornament" (c. 1936) by Gordena Jackson
Mosaic Marble "Ornament" (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10067193/mosaic-marble-ornament-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor orange orchid oval frame, editable flower design
Watercolor orange orchid oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11683737/watercolor-orange-orchid-oval-frame-editable-flower-designView license
Ring Bit (c. 1938) by Gordena Jackson
Ring Bit (c. 1938) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10081256/ring-bit-c-1938-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11683736/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Comb (c. 1936) by Gordena Jackson
Comb (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10065181/comb-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11554461/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Medallion and Chain (c. 1936) by Dana Bartlett
Medallion and Chain (c. 1936) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10067112/medallion-and-chain-c-1936-dana-bartlettFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11683734/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Negro Minstrel (c. 1937) by Gordena Jackson
Negro Minstrel (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10075978/negro-minstrel-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor orange orchid design
Editable oval floral frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11683740/editable-oval-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Child's Chair (c. 1937) by Gordena Jackson
Child's Chair (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073633/childs-chair-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable remix design
Watercolor woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView license
Dresser (c. 1937) by Gordena Jackson
Dresser (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10074599/dresser-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor orange orchid flower frame, editable botanical design
Watercolor orange orchid flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11684115/watercolor-orange-orchid-flower-frame-editable-botanical-designView license
Embroidered Picture (c. 1936) by Gordena Jackson
Embroidered Picture (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10065884/embroidered-picture-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor orange orchid flower frame, editable botanical design
Watercolor orange orchid flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11684114/watercolor-orange-orchid-flower-frame-editable-botanical-designView license
Cabinet (c. 1937) by Gordena Jackson
Cabinet (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073286/cabinet-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Orange orchid round frame, editable watercolor flower design
Orange orchid round frame, editable watercolor flower design
https://www.rawpixel.com/image/11554467/orange-orchid-round-frame-editable-watercolor-flower-designView license
Basket (c. 1936) by Gordena Jackson
Basket (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10064232/basket-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor orange orchid design
Editable oval floral frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11684121/editable-oval-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Brooch and Bracelet with Portrait (c. 1936) by William P Shearwood
Brooch and Bracelet with Portrait (c. 1936) by William P Shearwood
https://www.rawpixel.com/image/10070034/brooch-and-bracelet-with-portrait-c-1936-william-shearwoodFree Image from public domain license
Watercolor orange orchid oval frame, editable flower design
Watercolor orange orchid oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11684118/watercolor-orange-orchid-oval-frame-editable-flower-designView license
Watch Holder (c. 1936) by Gordena Jackson
Watch Holder (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10072473/watch-holder-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Editable floral round frame, watercolor orange orchid design
Editable floral round frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11684119/editable-floral-round-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Handkerchief Case (c. 1936) by Gordena Jackson
Handkerchief Case (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10066279/handkerchief-case-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
Editable floral frame, watercolor orange orchid design
https://www.rawpixel.com/image/11684117/editable-floral-frame-watercolor-orange-orchid-designView license
Lighter (Mecha) for Flint (1938) by Josephine C Romano
Lighter (Mecha) for Flint (1938) by Josephine C Romano
https://www.rawpixel.com/image/10080532/lighter-mecha-for-flint-1938-josephine-romanoFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView license
Bead Belt (c. 1936) by Gordena Jackson
Bead Belt (c. 1936) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10064236/bead-belt-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Pin and Earring Set (c. 1936) by Bertha Semple
Pin and Earring Set (c. 1936) by Bertha Semple
https://www.rawpixel.com/image/10067939/pin-and-earring-set-c-1936-bertha-sempleFree Image from public domain license
Woman in park mobile wallpaper, editable watercolor design
Woman in park mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10465716/woman-park-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Bracelet (c. 1937) by Tulita Westfall
Bracelet (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10073173/bracelet-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Global computer Instagram post template, editable text
Global computer Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597299/global-computer-instagram-post-template-editable-textView license
Wooden Plaque - Lamb of God (c. 1938) by Gordena Jackson
Wooden Plaque - Lamb of God (c. 1938) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10082366/wooden-plaque-lamb-god-c-1938-gordena-jacksonFree Image from public domain license