rawpixel
Edit ImageCrop
Plate (c. 1936) by Albert Eyth
Save
Edit Image
flowerplantpatternartwatercolourpublic domainplatepaintings
Watercolor xx oval frame, editable flower design
Watercolor xx oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11634186/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView license
Plate (c. 1936) by Albert Eyth
Plate (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10070306/plate-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Watercolor purple phlox flower frame, editable botanical design
Watercolor purple phlox flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11634183/watercolor-purple-phlox-flower-frame-editable-botanical-designView license
Table Cover (Chenille) (c. 1936) by Albert Eyth
Table Cover (Chenille) (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10072038/table-cover-chenille-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor purple phlox design
Editable oval floral frame, watercolor purple phlox design
https://www.rawpixel.com/image/11634184/editable-oval-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView license
Vase (Blue and White) (c. 1936) by Albert Eyth
Vase (Blue and White) (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10072292/vase-blue-and-white-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor purple phlox design
Editable floral frame, watercolor purple phlox design
https://www.rawpixel.com/image/11547542/editable-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView license
Coverlet (c. 1936) by Albert Eyth
Coverlet (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10070101/coverlet-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11683997/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView license
Coverlet (c. 1936) by Albert Eyth
Coverlet (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10070110/coverlet-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor pink peony design
Editable floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683995/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Sugar Bowl (c. 1936) by Albert Eyth
Sugar Bowl (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10071947/sugar-bowl-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor pink peony design
Editable oval floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11684001/editable-oval-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Bread Tray (c. 1937) by Albert Eyth
Bread Tray (c. 1937) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10073189/bread-tray-c-1937-albert-eythFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor purple phlox design
Editable floral frame, watercolor purple phlox design
https://www.rawpixel.com/image/11634181/editable-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView license
Cup and Saucer (c. 1936) by Albert Camilli
Cup and Saucer (c. 1936) by Albert Camilli
https://www.rawpixel.com/image/10065355/cup-and-saucer-c-1936-albert-camilliFree Image from public domain license
Editable floral round frame, watercolor purple phlox design
Editable floral round frame, watercolor purple phlox design
https://www.rawpixel.com/image/11547593/editable-floral-round-frame-watercolor-purple-phlox-designView license
Pa. German Plate (c. 1936) by Albert Levone
Pa. German Plate (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10067430/pa-german-plate-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor pink peony design
Editable floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683994/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Pa. German Pie Plate (c. 1936) by Albert Levone
Pa. German Pie Plate (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10067421/pa-german-pie-plate-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license
Watercolor xx oval frame, editable flower design
Watercolor xx oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11683998/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView license
Lidded Compote (c. 1936) by Albert Eyth
Lidded Compote (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10066958/lidded-compote-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Editable floral round frame, watercolor pink peony design
Editable floral round frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683999/editable-floral-round-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Pa. German Plate (c. 1936) by Charlotte Angus
Pa. German Plate (c. 1936) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10067413/pa-german-plate-c-1936-charlotte-angusFree Image from public domain license
Beautiful garden landscape background, tea table digital painting
Beautiful garden landscape background, tea table digital painting
https://www.rawpixel.com/image/12045076/beautiful-garden-landscape-background-tea-table-digital-paintingView license
Pennsylvania German Dish (c. 1936) by Albert Levone
Pennsylvania German Dish (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10067573/pennsylvania-german-dish-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license
Pink peony round frame, editable watercolor flower design
Pink peony round frame, editable watercolor flower design
https://www.rawpixel.com/image/11551818/pink-peony-round-frame-editable-watercolor-flower-designView license
Compote (Blue Urn) (c. 1936) by Albert Eyth
Compote (Blue Urn) (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10065193/compote-blue-urn-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor pink peony design
Editable floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11634217/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Quilt (c. 1936) by Robert Stewart
Quilt (c. 1936) by Robert Stewart
https://www.rawpixel.com/image/10068173/quilt-c-1936-robert-stewartFree Image from public domain license
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11551813/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView license
Wine Glass (c. 1936) by Albert Eyth
Wine Glass (c. 1936) by Albert Eyth
https://www.rawpixel.com/image/10072608/wine-glass-c-1936-albert-eythFree Image from public domain license
Watercolor xx oval frame, editable flower design
Watercolor xx oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11634216/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView license
Blanket (c. 1936) by Lillian Causey
Blanket (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10064347/blanket-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor pink peony design
Editable oval floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683474/editable-oval-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Quilt (c. 1936) by Katherine Hastings
Quilt (c. 1936) by Katherine Hastings
https://www.rawpixel.com/image/10068178/quilt-c-1936-katherine-hastingsFree Image from public domain license
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11683463/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView license
Quilt (c. 1936) by Katherine Hastings
Quilt (c. 1936) by Katherine Hastings
https://www.rawpixel.com/image/10068165/quilt-c-1936-katherine-hastingsFree Image from public domain license
Editable watercolor teacup mobile wallpaper, remix design
Editable watercolor teacup mobile wallpaper, remix design
https://www.rawpixel.com/image/10885616/editable-watercolor-teacup-mobile-wallpaper-remix-designView license
Hooked Rug (c. 1936) by Lillian M Mosseller
Hooked Rug (c. 1936) by Lillian M Mosseller
https://www.rawpixel.com/image/10066429/hooked-rug-c-1936-lillian-mossellerFree Image from public domain license