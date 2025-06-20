rawpixel
Edit ImageCrop
Sampler (c. 1936) by Eva Wilson
Save
Edit Image
samplerfacepatternpersonartwatercolorpublic domainwoman
Vintage woman pink frame, editable art deco design
Vintage woman pink frame, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView license
Sampler (c. 1940) by Charles Bowman
Sampler (c. 1940) by Charles Bowman
https://www.rawpixel.com/image/10086661/sampler-c-1940-charles-bowmanFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Sampler (c. 1941) by Charles Bowman
Sampler (c. 1941) by Charles Bowman
https://www.rawpixel.com/image/10088036/sampler-c-1941-charles-bowmanFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Crewel Embroidered Valance (c. 1936) by Lawrence Peterson
Crewel Embroidered Valance (c. 1936) by Lawrence Peterson
https://www.rawpixel.com/image/10070201/crewel-embroidered-valance-c-1936-lawrence-petersonFree Image from public domain license
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView license
Round Sampler (c. 1936) by Eva Wilson
Round Sampler (c. 1936) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10070611/round-sampler-c-1936-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877417/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
Bandbox (section) (c. 1939) by David Dorfman
Bandbox (section) (c. 1939) by David Dorfman
https://www.rawpixel.com/image/10082588/bandbox-section-c-1939-david-dorfmanFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Coverlet (c. 1936) by Katherine Hastings
Coverlet (c. 1936) by Katherine Hastings
https://www.rawpixel.com/image/10070093/coverlet-c-1936-katherine-hastingsFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Bandbox (c. 1939) by Gilbert Sackerman
Bandbox (c. 1939) by Gilbert Sackerman
https://www.rawpixel.com/image/10082550/bandbox-c-1939-gilbert-sackermanFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Piano Decoration (c. 1936) by Eva Wilson
Piano Decoration (c. 1936) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10067838/piano-decoration-c-1936-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Pa. German Bandbox (c. 1937) by Elmer G Anderson
Pa. German Bandbox (c. 1937) by Elmer G Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10076029/pa-german-bandbox-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman png element, editable remix design
Watercolor Victorian woman png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView license
Panel from Rug (c. 1938) by Agnes Sims
Panel from Rug (c. 1938) by Agnes Sims
https://www.rawpixel.com/image/10080890/panel-from-rug-c-1938-agnes-simsFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Coverlet (c. 1939) by Eva Wilson
Coverlet (c. 1939) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10083217/coverlet-c-1939-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Santo (1936) by Maude Valle
Santo (1936) by Maude Valle
https://www.rawpixel.com/image/10070677/santo-1936-maude-valleFree Image from public domain license
Vintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco design
Vintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView license
Damask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
Damask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079545/damask-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Pitcher (c. 1936) by Eva Wilson
Pitcher (c. 1936) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10070244/pitcher-c-1936-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Linen Towel - Brown Border (c. 1937) by Eva Wilson
Linen Towel - Brown Border (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10075708/linen-towel-brown-border-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Embroidered Coverlet (c. 1936) by Jules Lefevere
Embroidered Coverlet (c. 1936) by Jules Lefevere
https://www.rawpixel.com/image/10065865/embroidered-coverlet-c-1936-jules-lefevereFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199907/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
Mat (c. 1937) by Eva Wilson
Mat (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10075804/mat-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877228/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
Sampler (c. 1936) by Eva Wilson
Sampler (c. 1936) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10070664/sampler-c-1936-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10793053/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
Painted Chest (c. 1936) by E Boyd
Painted Chest (c. 1936) by E Boyd
https://www.rawpixel.com/image/10067489/painted-chest-c-1936-boydFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Printed Textile (Historical) (c. 1941) by Arlene Perkins
Printed Textile (Historical) (c. 1941) by Arlene Perkins
https://www.rawpixel.com/image/10087970/printed-textile-historical-c-1941-arlene-perkinsFree Image from public domain license