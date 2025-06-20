Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartpublic domaindrawingsphotocc0creative commons 0diagramimageSeat (c. 1936) by Margaret KnappOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 956 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3263 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseSilver Skewer (c. 1936) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10071371/silver-skewer-c-1936-margaret-knappFree Image from public domain licenseFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView licenseArmchair (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10058864/armchair-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseSlow down quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseBooties (c. 1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10059251/booties-c-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseAsian hotel branding Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21976905/asian-hotel-branding-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseBeaded Bag (c. 1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10059031/beaded-bag-c-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseFriendship quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151191/friendship-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10068197/quilt-one-square-c-1936-cornelius-christoffels-and-margaret-linsleyFree Image from public domain licenseBoutique hotel Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21977212/boutique-hotel-instagram-post-template-editable-text-and-designView licensePa. German Dish (c. 1936) by Margaret Stottlemeyerhttps://www.rawpixel.com/image/10067354/pa-german-dish-c-1936-margaret-stottlemeyerFree Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseCarved Walnut Hall Rack (c. 1936) by Thomas Byrnehttps://www.rawpixel.com/image/10064650/carved-walnut-hall-rack-c-1936-thomas-byrneFree Image from public domain licenseNature quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10068188/quilt-one-square-c-1936-margaret-linsley-and-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseSports motivation logo template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20509240/sports-motivation-logo-template-editable-textView licenseMan's Shirt (c. 1936) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10067034/mans-shirt-c-1936-margaret-knappFree Image from public domain licenseNature quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151119/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseBowl (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10069001/bowl-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseSkincare branding logo template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21000645/skincare-branding-logo-template-editable-textView licensePottery (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10061967/pottery-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseChange & path quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151159/change-path-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseBeaded Bags (1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10059035/beaded-bags-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseOne step at a time quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151694/one-step-time-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067889/image-animal-plant-treeFree Image from public domain licenseLife reminder quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseSide Board (1936) by John Dieterichhttps://www.rawpixel.com/image/10070982/side-board-1936-john-dieterichFree Image from public domain licenseGood thing wild and free facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151156/good-thing-wild-and-free-facebook-post-template-editable-text-designView licenseMitten (1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10061298/mitten-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseElegant Asian heritage Facebook post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21948302/elegant-asian-heritage-facebook-post-template-editable-text-and-designView licenseWooden Mask (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10063932/wooden-mask-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseNeon nights beach party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/20347499/neon-nights-beach-party-poster-template-editable-text-and-designView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067877/image-fabric-pattern-artFree Image from public domain licenseA casual business man looking at a marketing planhttps://www.rawpixel.com/image/14912269/casual-business-man-looking-marketing-planView licenseIron Grille at Window: Restoration Drawing (c. 1936) by Harry Mann Waddellhttps://www.rawpixel.com/image/10066597/iron-grille-window-restoration-drawing-c-1936-harry-mann-waddellFree Image from public domain licenseA casual business man looking at a marketing planhttps://www.rawpixel.com/image/14912307/casual-business-man-looking-marketing-planView licenseSofa (c. 1936) by Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10071705/sofa-c-1936-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseA casual business man looking at a marketing planhttps://www.rawpixel.com/image/14912290/casual-business-man-looking-marketing-planView licenseBowl (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10068996/bowl-19351942-margaret-knappFree Image from public domain license