rawpixel
Edit ImageCrop
Settee (1936) by John Dieterich
Save
Edit Image
artwatercolorfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Settee Couch (c. 1936) by Beverly Chichester
Settee Couch (c. 1936) by Beverly Chichester
https://www.rawpixel.com/image/10070794/settee-couch-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Settee (c. 1936) by Florence Huston
Settee (c. 1936) by Florence Huston
https://www.rawpixel.com/image/10070761/settee-c-1936-florence-hustonFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Sofa (c. 1936) by Frank Wenger
Sofa (c. 1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071698/sofa-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Settee (1941) by Rolland Livingstone
Settee (1941) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10088051/settee-1941-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Side Chair (one of six) (1936) by Alfred Nason
Side Chair (one of six) (1936) by Alfred Nason
https://www.rawpixel.com/image/10071042/side-chair-one-six-1936-alfred-nasonFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Pier Table (1936) by John Dieterich
Pier Table (1936) by John Dieterich
https://www.rawpixel.com/image/10067924/pier-table-1936-john-dieterichFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Armchair (c. 1936) by Lawrence Phillips
Armchair (c. 1936) by Lawrence Phillips
https://www.rawpixel.com/image/10064140/armchair-c-1936-lawrence-phillipsFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Chair (c. 1936) by George Nelson
Chair (c. 1936) by George Nelson
https://www.rawpixel.com/image/10064847/chair-c-1936-george-nelsonFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Sofa (1936) by Anna Aloisi
Sofa (1936) by Anna Aloisi
https://www.rawpixel.com/image/10071704/sofa-1936-anna-aloisiFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Queen Anne Settee (c. 1937) by Florence Truelson
Queen Anne Settee (c. 1937) by Florence Truelson
https://www.rawpixel.com/image/10076641/queen-anne-settee-c-1937-florence-truelsonFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Shoe Buckle (c. 1936) by John Dieterich
Shoe Buckle (c. 1936) by John Dieterich
https://www.rawpixel.com/image/10070971/shoe-buckle-c-1936-john-dieterichFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (c. 1936) by Nicholas Gorid
Armchair (c. 1936) by Nicholas Gorid
https://www.rawpixel.com/image/10064127/armchair-c-1936-nicholas-goridFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Side Chair (1936) by Bernard Krieger
Side Chair (1936) by Bernard Krieger
https://www.rawpixel.com/image/10070995/side-chair-1936-bernard-kriegerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Carver Armchair (1936) by Anne Ger
Carver Armchair (1936) by Anne Ger
https://www.rawpixel.com/image/10064658/carver-armchair-1936-anne-gerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (1936) by Frank Wenger
Side Chair (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071013/side-chair-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Settle-table (c. 1936) by Arthur Johnson
Settle-table (c. 1936) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10070777/settle-table-c-1936-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1936) by Ferdinand Cartier
Side Chair (c. 1936) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10071014/side-chair-c-1936-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Settee (c. 1936) by Arthur Johnson
Settee (c. 1936) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10070750/settee-c-1936-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Brooch (c. 1936) by John Dieterich
Brooch (c. 1936) by John Dieterich
https://www.rawpixel.com/image/10070020/brooch-c-1936-john-dieterichFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Settee, Walnut (c. 1937) by Geoffrey Holt
Settee, Walnut (c. 1937) by Geoffrey Holt
https://www.rawpixel.com/image/10076913/settee-walnut-c-1937-geoffrey-holtFree Image from public domain license