rawpixel
Edit ImageCrop
Shaker Infirmary Cap (c. 1936) by Betty Fuerst
Save
Edit Image
animalbirdartwatercolourpublic domainclothingpaintingshat
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView license
Stern Board (c. 1936) by Betty Fuerst
Stern Board (c. 1936) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10071877/stern-board-c-1936-betty-fuerstFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Shaker Woman's Stocking (c. 1936) by Betty Fuerst
Shaker Woman's Stocking (c. 1936) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10070918/shaker-womans-stocking-c-1936-betty-fuerstFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Shaker Kerchief (c. 1936) by Betty Fuerst
Shaker Kerchief (c. 1936) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10070844/shaker-kerchief-c-1936-betty-fuerstFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Eagle Stern Piece (c. 1938) by Betty Fuerst
Eagle Stern Piece (c. 1938) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10079780/eagle-stern-piece-c-1938-betty-fuerstFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Stern Board (c. 1936) by Betty Fuerst
Stern Board (c. 1936) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10071882/stern-board-c-1936-betty-fuerstFree Image from public domain license
Garden music poster template
Garden music poster template
https://www.rawpixel.com/image/12812750/garden-music-poster-templateView license
Chalkware Rooster (1940) by Betty Fuerst
Chalkware Rooster (1940) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10085562/chalkware-rooster-1940-betty-fuerstFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Cap (c. 1936) by Melita Hofmann
Cap (c. 1936) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10064595/cap-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Cap (c. 1936) by Jean Peszel
Cap (c. 1936) by Jean Peszel
https://www.rawpixel.com/image/10064599/cap-c-1936-jean-peszelFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Cap (c. 1936) by Rosalia Lane
Cap (c. 1936) by Rosalia Lane
https://www.rawpixel.com/image/10064600/cap-c-1936-rosalia-laneFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10064413/bonnet-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Bonnet (c. 1936) by Jessie M Benge
Bonnet (c. 1936) by Jessie M Benge
https://www.rawpixel.com/image/10064402/bonnet-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Bonnet (c. 1936) by Margaret Concha
Bonnet (c. 1936) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10064401/bonnet-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain license
Garden music Instagram post template
Garden music Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12716195/garden-music-instagram-post-templateView license
Cap (c. 1936) by Rosalia Lane
Cap (c. 1936) by Rosalia Lane
https://www.rawpixel.com/image/10064615/cap-c-1936-rosalia-laneFree Image from public domain license
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11454128/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView license
Man's Night Cap (c. 1936) by Doris Beer
Man's Night Cap (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10067032/mans-night-cap-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Figurehead: Bust of Washington (c. 1937) by Betty Fuerst
Figurehead: Bust of Washington (c. 1937) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10074756/figurehead-bust-washington-c-1937-betty-fuerstFree Image from public domain license
Garden music Instagram story template
Garden music Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12812754/garden-music-instagram-story-templateView license
Cap (c. 1936) by Jessie M Benge
Cap (c. 1936) by Jessie M Benge
https://www.rawpixel.com/image/10064597/cap-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain license
Garden music blog banner template
Garden music blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12812752/garden-music-blog-banner-templateView license
Bonnet (c. 1936) by Jessie M Benge
Bonnet (c. 1936) by Jessie M Benge
https://www.rawpixel.com/image/10064408/bonnet-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Infant's Cap (c. 1938) by Marie Famularo
Infant's Cap (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080289/infants-cap-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11454111/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView license
Chalkware Rooster (c. 1940) by Betty Fuerst
Chalkware Rooster (c. 1940) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10085560/chalkware-rooster-c-1940-betty-fuerstFree Image from public domain license
Witch's hat, Halloween ghost editable remix
Witch's hat, Halloween ghost editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12616734/witchs-hat-halloween-ghost-editable-remixView license
Carved Stork (c. 1938) by Betty Fuerst
Carved Stork (c. 1938) by Betty Fuerst
https://www.rawpixel.com/image/10079125/carved-stork-c-1938-betty-fuerstFree Image from public domain license