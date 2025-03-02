Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainclothingdrawingpaintingsfashionShaker Shawl (c. 1936) by Jessie M BengeOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 898 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3066 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseCap (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10064597/cap-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065767/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licenseBonnet (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10064402/bonnet-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065773/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBonnet (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10064408/bonnet-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseCap (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10064602/cap-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065757/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseBoy's Boot (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10069959/boys-boot-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065709/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065726/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMan's Court Suit (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10067018/mans-court-suit-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065698/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065731/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065727/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseMan's Dressing Gown (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10067038/mans-dressing-gown-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView licenseDress (c. 1939) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10083401/dress-c-1939-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseGloves (c. 1937) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10075040/gloves-c-1937-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065761/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBoy's Suit (c. 1937) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10073177/boys-suit-c-1937-jessie-bengeFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseWoman's Dress (c. 1940) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10087216/womans-dress-c-1940-jessie-bengeFree Image from public domain license