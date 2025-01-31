rawpixel
Side Board (1936) by Nicholas Gorid
Classroom chalkboard mockup, editable design
Sewing Table (c. 1936) by Nicholas Gorid
Mood board mockup, editable poster design
Table (Drop-leaf) (1936) by Nicholas Acampora
Tutoring sessions Instagram post template, editable text
Lady's Writing Cabinet (c. 1953) by Nicholas Gorid
Business people discussing in a meeting room
Chest (1935/1942) by Nicholas Gorid
Business people discussing in a meeting room
Lowboy (c. 1936) by Arthur Johnson
Business people discussing in a meeting room
Lowboy (c. 1936) by Alfred Walbeck
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
Console Table (c. 1936) by Nicholas Gorid
Minimal dining room interior mockup, editable design
Tip Table (Hutch) (c. 1936) by Nicholas Gorid
Business people discussing in a meeting room
Block-front Secretary (walnut) (c. 1940) by John Hall
Business people discussing in a meeting room
Lowboy (c. 1938) by Isadore Goldberg
Business people discussing in a meeting room
Hutch Table (c. 1939) by Nicholas Gorid
Business people discussing in a meeting room
Side Board (c. 1937) by George Fairbanks
Pre-orders open Instagram post template, editable text and design
Court Cupboard (c. 1936) by Louis Annino
Art exhibition Instagram post template
Tea Table (c. 1936) by Nicholas Gorid
School's chalkboard mockup, editable design
Cellaret (c. 1942) by Donald Harding
Business people discussing in a meeting room
Side Board-Sheraton (c. 1936) by Edgar L Pearce
Business people discussing in a meeting room
Press Cupboard (1936) by Elizabeth Curtis
Business people discussing in a meeting room
Desk (c. 1936) by Eugene Croe
Business people discussing in a meeting room
Blanket Chest (c. 1936) by Lawrence Flynn
Business people discussing in a meeting room
Lowboy (1938) by Isidore Sovensky
