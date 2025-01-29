Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagetapeartfurniturepublic domainpaintingsboxsilverphotoSilver Snuff Box (c. 1936) by Columbus SimpsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 889 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3036 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarChristmas gift, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519744/christmas-gift-editable-instagram-story-templateView licenseSilver Snuff Box (1935/1942) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10063110/silver-snuff-box-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseVintage-style diary book promotion with special offer text editable designhttps://www.rawpixel.com/image/22611314/vintage-style-diary-book-promotion-with-special-offer-text-editable-designView licenseJersey Milk Bottle (c. 1936) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10066694/jersey-milk-bottle-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseEditable Victorian object, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9067746/editable-victorian-object-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseCarriage Whip (c. 1936) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10064641/carriage-whip-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseFloral duct tape mockup, botanical, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9219227/floral-duct-tape-mockup-botanical-editable-designView licenseHooded Cradle (1935/1942) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10060908/hooded-cradle-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain licensePatterned washi tape mockup, editable stationery designhttps://www.rawpixel.com/image/8713228/patterned-washi-tape-mockup-editable-stationery-designView licenseChest (1935/1942) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10069155/chest-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseCouple teddy bears, birthday celebration, 3D illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9835037/couple-teddy-bears-birthday-celebration-illustration-editable-designView licenseFour Poster Bed (c. 1937) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10074940/four-poster-bed-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseBreast cancer Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12684702/breast-cancer-facebook-post-template-editable-designView licenseChest (1935/1942) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10069160/chest-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain licensePatterned washi tape mockup, editable stationery designhttps://www.rawpixel.com/image/8705400/patterned-washi-tape-mockup-editable-stationery-designView licenseLantern (c. 1936) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10066923/lantern-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseParcel box mockup, delivery designhttps://www.rawpixel.com/image/7547408/parcel-box-mockup-delivery-designView licenseCandle Chandelier (c. 1936) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10064505/candle-chandelier-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseParcel box mockup, packing order, e-commercehttps://www.rawpixel.com/image/7551532/parcel-box-mockup-packing-order-e-commerceView licenseDoor Knocker (c. 1936) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10065591/door-knocker-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseParcel box mockup, packing order, e-commercehttps://www.rawpixel.com/image/7551497/parcel-box-mockup-packing-order-e-commerceView licenseWafer Iron (c. 1936) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072330/wafer-iron-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseRomantic dinner Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12684284/romantic-dinner-facebook-post-template-editable-designView licenseWriting Desk (1935/1942) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10063992/writing-desk-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseParcel box mockup, delivery designhttps://www.rawpixel.com/image/7547409/parcel-box-mockup-delivery-designView licenseFoot Warmer (c. 1936) by Richard Taylorhttps://www.rawpixel.com/image/10066061/foot-warmer-c-1936-richard-taylorFree Image from public domain licenseCountdown party poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12790709/countdown-party-poster-templateView licenseBaby's Rattle (1935/1942) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10058895/babys-rattle-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseConstruction service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12396905/construction-service-instagram-post-template-editable-textView licenseSewing Box (c. 1937) by Columbus Simpsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076924/sewing-box-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain licenseConstruction site png element, aesthetic illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10713380/construction-site-png-element-aesthetic-illustration-editable-designView licenseBrick-a-brack Shelf (c. 1936) by Julie C Brushhttps://www.rawpixel.com/image/10069998/brick-a-brack-shelf-c-1936-julie-brushFree Image from public domain licenseCountdown party Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12684269/countdown-party-facebook-post-template-editable-designView licenseChair (c. 1936) by Edna C Rexhttps://www.rawpixel.com/image/10064863/chair-c-1936-edna-rexFree Image from public domain licensePNG Vintage brown paper background, retro Ephemera designhttps://www.rawpixel.com/image/11784884/png-vintage-brown-paper-background-retro-ephemera-designView licenseArmchair (c. 1936) by Irving I Smithhttps://www.rawpixel.com/image/10064158/armchair-c-1936-irving-smithFree Image from public domain licenseCountdown party Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12790677/countdown-party-instagram-story-templateView licenseSofa (c. 1936) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10071731/sofa-c-1936-herman-baderFree Image from public domain licenseSummer vacation Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459182/summer-vacation-instagram-post-template-editable-textView licenseCradle (c. 1936) by Alfred H Smithhttps://www.rawpixel.com/image/10070141/cradle-c-1936-alfred-smithFree Image from public domain license