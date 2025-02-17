Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepaperartpublic domaindrawingsenvelopepaintingbusiness cardsilverSilver Skewer (c. 1936) by Margaret KnappOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 904 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3085 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarLetterhead paper mockup, realistic envelope, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9082155/letterhead-paper-mockup-realistic-envelope-editable-designView licenseSeat (c. 1936) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10070726/seat-c-1936-margaret-knappFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, stationeryhttps://www.rawpixel.com/image/7415254/business-card-editable-mockup-stationeryView licenseDescripiton of a Wedding Dress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10065421/descripiton-wedding-dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseProfessional corporate identity mockup, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/9043058/professional-corporate-identity-mockup-editable-business-branding-designView licenseBooties (c. 1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10059251/booties-c-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseBranding mockup, envelope & business cardhttps://www.rawpixel.com/image/9342103/branding-mockup-envelope-business-cardView licenseBeaded Bag (c. 1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10059031/beaded-bag-c-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseEnvelope mockup, realistic invitation card, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9231602/envelope-mockup-realistic-invitation-card-editable-designView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10068190/quilt-one-square-c-1936-cornelius-christoffels-and-margaret-linsleyFree Image from public domain licenseEnvelope mockup, realistic invitation card, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9231043/envelope-mockup-realistic-invitation-card-editable-designView licenseMan's Shirt (c. 1936) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10067034/mans-shirt-c-1936-margaret-knappFree Image from public domain licenseCorporate identity mockup, editable branding stationeryhttps://www.rawpixel.com/image/8760608/corporate-identity-mockup-editable-branding-stationeryView licenseQuilt (One Square) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10068188/quilt-one-square-c-1936-margaret-linsley-and-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseEnvelope mockup, realistic invitation card, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9222265/envelope-mockup-realistic-invitation-card-editable-designView licenseDescription of a Wedding Dress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10065415/description-wedding-dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseProfessional branding identity stationery mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/23859844/professional-branding-identity-stationery-mockup-customizable-designView licenseBowl (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10069001/bowl-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseLetter envelope editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12937388/letter-envelope-editable-mockupView licensePottery (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10061967/pottery-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licensePersonal journal book, editable stationery illustration designhttps://www.rawpixel.com/image/11552366/personal-journal-book-editable-stationery-illustration-designView licenseWooden Mask (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10063932/wooden-mask-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseEditable personal journal, feminine stationery illustration designhttps://www.rawpixel.com/image/11740754/editable-personal-journal-feminine-stationery-illustration-designView licenseBowl (1935/1942) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10068996/bowl-19351942-margaret-knappFree Image from public domain licenseEnvelope mockup, realistic invitation card, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9222290/envelope-mockup-realistic-invitation-card-editable-designView licenseModel of Canoe (1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10061318/model-canoe-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseLamps (c. 1936) by Margaret Stottlemeyerhttps://www.rawpixel.com/image/10066930/lamps-c-1936-margaret-stottlemeyerFree Image from public domain licensePersonal journal png element, editable lifestyle designhttps://www.rawpixel.com/image/11554564/personal-journal-png-element-editable-lifestyle-designView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067859/image-heart-hand-flowerFree Image from public domain licenseEditable corporate identity mockup, minimal designhttps://www.rawpixel.com/image/9199446/editable-corporate-identity-mockup-minimal-designView licenseWhale Oil Lamp (c. 1936) by Margaret Stottlemeyerhttps://www.rawpixel.com/image/10072570/whale-oil-lamp-c-1936-margaret-stottlemeyerFree Image from public domain licenseBusiness envelope mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9044985/business-envelope-mockup-editable-designView licenseBeaded Bags (1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10059035/beaded-bags-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseCorporate identity mockup, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/10885462/corporate-identity-mockup-editable-business-branding-designView licenseMitten (1935) by Margaret Knapphttps://www.rawpixel.com/image/10061298/mitten-1935-margaret-knappFree Image from public domain licenseEditable ripped paper mockup, torn designhttps://www.rawpixel.com/image/10866461/editable-ripped-paper-mockup-torn-designView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Margaret Linsley and Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10067879/image-stars-heart-fabricFree Image from public domain licenseEnvelope mockup, realistic invitation card, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9213518/envelope-mockup-realistic-invitation-card-editable-designView licensePieced Autograph Quilt (1 Piece) (c. 1936) by Cornelius Christoffels and Margaret Linsleyhttps://www.rawpixel.com/image/10067878/image-pattern-art-watercolorFree Image from public domain license