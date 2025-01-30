rawpixel
Edit ImageCrop
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
Save
Edit Image
facepersonartpublic domaindrawingsmugsilverphoto
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901679/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
https://www.rawpixel.com/image/10071517/silver-tankard-c-1936-gordon-sanbornFree Image from public domain license
Business people are joining hands together
Business people are joining hands together
https://www.rawpixel.com/image/14916601/business-people-are-joining-hands-togetherView license
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
https://www.rawpixel.com/image/10071508/silver-tankard-c-1936-gordon-sanbornFree Image from public domain license
Women’s essentials Instagram post template, editable design with vintage photography from Karl Blossfeldt
Women’s essentials Instagram post template, editable design with vintage photography from Karl Blossfeldt
https://www.rawpixel.com/image/21380063/image-flowers-aesthetic-faceView license
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
https://www.rawpixel.com/image/10071509/silver-tankard-c-1936-gordon-sanbornFree Image from public domain license
Business people are joining hands together
Business people are joining hands together
https://www.rawpixel.com/image/14916605/business-people-are-joining-hands-togetherView license
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
Silver Tankard (c. 1936) by Gordon Sanborn
https://www.rawpixel.com/image/10071511/silver-tankard-c-1936-gordon-sanbornFree Image from public domain license
Business people are joining hands together
Business people are joining hands together
https://www.rawpixel.com/image/14916610/business-people-are-joining-hands-togetherView license
Silver Tankard (c. 1936) by Leo Drozdoff
Silver Tankard (c. 1936) by Leo Drozdoff
https://www.rawpixel.com/image/10071474/silver-tankard-c-1936-leo-drozdoffFree Image from public domain license
Happy businesswomen in a meeting
Happy businesswomen in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14907409/happy-businesswomen-meetingView license
Pewter Tankard (c. 1936) by John Dixon
Pewter Tankard (c. 1936) by John Dixon
https://www.rawpixel.com/image/10067785/pewter-tankard-c-1936-john-dixonFree Image from public domain license
Happy businesswomen in a meeting
Happy businesswomen in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14907394/happy-businesswomen-meetingView license
Silver Mug (1936) by Gordon Sanborn
Silver Mug (1936) by Gordon Sanborn
https://www.rawpixel.com/image/10071247/silver-mug-1936-gordon-sanbornFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901753/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Pewter Tankard (c. 1936) by A Zaidenberg
Pewter Tankard (c. 1936) by A Zaidenberg
https://www.rawpixel.com/image/10067804/pewter-tankard-c-1936-zaidenbergFree Image from public domain license
Business people in a board room meeting
Business people in a board room meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901742/business-people-board-room-meetingView license
Pewter Tankard (c. 1936) by Henry Meyers
Pewter Tankard (c. 1936) by Henry Meyers
https://www.rawpixel.com/image/10067797/pewter-tankard-c-1936-henry-meyersFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901120/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Eugene La Foret
Silver Tankard (c. 1936) by Eugene La Foret
https://www.rawpixel.com/image/10071484/silver-tankard-c-1936-eugene-foretFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14900769/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Leo Drozdoff
Silver Tankard (c. 1936) by Leo Drozdoff
https://www.rawpixel.com/image/10071502/silver-tankard-c-1936-leo-drozdoffFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901074/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Pewter Tankard (c. 1936) by Henry Meyers
Pewter Tankard (c. 1936) by Henry Meyers
https://www.rawpixel.com/image/10067786/pewter-tankard-c-1936-henry-meyersFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901091/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Amelia Tuccio
Silver Tankard (c. 1936) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10071504/silver-tankard-c-1936-amelia-tuccioFree Image from public domain license
Gymnastics competition png sticker, transparent background
Gymnastics competition png sticker, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/10712227/gymnastics-competition-png-sticker-transparent-backgroundView license
Silver Tankard (c. 1936) by Giacinto Capelli
Silver Tankard (c. 1936) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10071482/silver-tankard-c-1936-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14900870/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Michael Fenga
Silver Tankard (c. 1936) by Michael Fenga
https://www.rawpixel.com/image/10071463/silver-tankard-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14900703/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Isidore Steinberg
Silver Tankard (c. 1936) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10071459/silver-tankard-c-1936-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901103/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Tankard (c. 1936) by Charlotte Winter
Silver Tankard (c. 1936) by Charlotte Winter
https://www.rawpixel.com/image/10071481/silver-tankard-c-1936-charlotte-winterFree Image from public domain license
Business people are joining hands together
Business people are joining hands together
https://www.rawpixel.com/image/14916639/business-people-are-joining-hands-togetherView license
Silver Communion Beakers (c. 1936) by Gordon Sanborn
Silver Communion Beakers (c. 1936) by Gordon Sanborn
https://www.rawpixel.com/image/10071142/silver-communion-beakers-c-1936-gordon-sanbornFree Image from public domain license
Business people are joining hands together
Business people are joining hands together
https://www.rawpixel.com/image/14916588/business-people-are-joining-hands-togetherView license
Silver Tankard (c. 1936) by Michael Fenga
Silver Tankard (c. 1936) by Michael Fenga
https://www.rawpixel.com/image/10071458/silver-tankard-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain license
Social media lifestyle, editable colorful design
Social media lifestyle, editable colorful design
https://www.rawpixel.com/image/12519283/social-media-lifestyle-editable-colorful-designView license
Silver Tankard (c. 1936) by Joseph Rothenberg
Silver Tankard (c. 1936) by Joseph Rothenberg
https://www.rawpixel.com/image/10071510/silver-tankard-c-1936-joseph-rothenbergFree Image from public domain license