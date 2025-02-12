Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalfacebirdpersonartpublic domainwaterdrawingsSilver Water Pitcher (c. 1936) by Clayton BraunOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 912 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3113 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarSpiritual woman collage element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11790144/spiritual-woman-collage-element-set-editable-designView licenseSilver Mug (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071238/silver-mug-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseBuddha statue, spirituality creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059793/buddha-statue-spirituality-creative-remix-editable-designView licenseSilver Salver (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071356/silver-salver-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseBuddha statue, spirituality creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059852/buddha-statue-spirituality-creative-remix-editable-designView licenseSilver Teapot (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071546/silver-teapot-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseBuddha statue png, spirituality creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059779/buddha-statue-png-spirituality-creative-remix-editable-designView licenseSilver Sugar Bowl (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071437/silver-sugar-bowl-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseBuddha statue, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059795/buddha-statue-ripped-paper-remix-editable-designView licenseSilver Tankard (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071495/silver-tankard-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseWatercolor women at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710685/watercolor-women-beach-editable-remix-designView licenseSilver Pitcher (1936) by Isidore Steinberghttps://www.rawpixel.com/image/10071279/silver-pitcher-1936-isidore-steinbergFree Image from public domain licenseWatercolor women at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710626/watercolor-women-beach-editable-remix-designView licenseSilver Porringer (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071303/silver-porringer-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseBuddha statue png, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9056269/buddha-statue-png-ripped-paper-remix-editable-designView licensePitcher (c. 1936) by Louis Anninohttps://www.rawpixel.com/image/10070245/pitcher-c-1936-louis-anninoFree Image from public domain licenseEnd water poverty, peaceful protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947329/end-water-poverty-peaceful-protest-remix-editable-designView licensePewter Pitcher (c. 1936) by Eugene Barrellhttps://www.rawpixel.com/image/10067716/pewter-pitcher-c-1936-eugene-barrellFree Image from public domain licenseEnd water poverty, peaceful protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11943613/end-water-poverty-peaceful-protest-remix-editable-designView licenseSilver Teapot (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071569/silver-teapot-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseEnd water poverty, peaceful protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947638/end-water-poverty-peaceful-protest-remix-editable-designView licenseSilver Wine Coasters (c. 1936) by Clayton Braunhttps://www.rawpixel.com/image/10071618/silver-wine-coasters-c-1936-clayton-braunFree Image from public domain licenseWinter sweaters png element, animal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12441881/winter-sweaters-png-element-animal-remix-editable-designView licenseSilver Pitcher (c. 1936) by John Garayhttps://www.rawpixel.com/image/10071290/silver-pitcher-c-1936-john-garayFree Image from public domain licensewinter sweaters, animal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12416802/winter-sweaters-animal-remix-editable-designView licenseSilver Pitcher (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10071285/silver-pitcher-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseDrawing class Facebook post template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23254984/png-pencil-drawing-butterflyView licenseCream Pitcher (c. 1936) by Julie C Brushhttps://www.rawpixel.com/image/10070186/cream-pitcher-c-1936-julie-brushFree Image from public domain licenseBuddhist Holy Day, Buddha statue paper craft remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623456/buddhist-holy-day-buddha-statue-paper-craft-remix-editable-designView licenseSilver Creamer (c. 1936) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10071159/silver-creamer-c-1936-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor women at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455913/editable-watercolor-women-beach-desktop-wallpaper-designView licenseSilver Creamer (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071158/silver-creamer-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10890112/watercolor-sailboat-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1936) by Michael Trekurhttps://www.rawpixel.com/image/10070281/pitcher-c-1936-michael-trekurFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867643/watercolor-sailboat-png-element-editable-remix-designView licenseCream Pitcher (c. 1936) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10070182/cream-pitcher-c-1936-john-tarantinoFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199406/watercolor-sailboat-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1936) by Joseph Sudekhttps://www.rawpixel.com/image/10070236/pitcher-c-1936-joseph-sudekFree Image from public domain licenseBuddhist Holy Day, Buddha statue paper craft remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623455/buddhist-holy-day-buddha-statue-paper-craft-remix-editable-designView licenseSilver Pitcher (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071282/silver-pitcher-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain license