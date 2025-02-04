Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageartwatercolorfurniturepublic domainpaintingschairsofaphotoSofa (c. 1936) by Frank WengerOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 956 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3264 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor sofa and armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239352/watercolor-sofa-and-armchair-design-element-set-editable-designView licenseSide Chair (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10071013/side-chair-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseWatercolor sofa and armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239350/watercolor-sofa-and-armchair-design-element-set-editable-designView licenseSofa (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10071723/sofa-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseSofa (1935/1942) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10063265/sofa-19351942-frank-wengerFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseArmchair (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10064159/armchair-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseAesthetic living room interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12803267/aesthetic-living-room-interior-remixView licenseSide Chair (c. 1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10070988/side-chair-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14990052/wooden-armchair-element-set-remixView licenseArmchair (c. 1937) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10072867/armchair-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986637/wooden-armchair-element-set-remixView licenseDesk (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10065441/desk-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14987799/wooden-armchair-element-set-remixView licenseDesk (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10065462/desk-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseLiving room sale Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986068/living-room-sale-facebook-post-templateView licenseSofa (c. 1940) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10086799/sofa-c-1940-american-20th-centuryFree Image from public domain licenseMinimal beanbag element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14998835/minimal-beanbag-element-set-editable-designView licenseStool (c. 1937) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10077482/stool-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain licenseYellow modern sofa element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15001439/yellow-modern-sofa-element-set-editable-designView licenseDoll Sofa (c. 1936) by Julie C Brushhttps://www.rawpixel.com/image/10065582/doll-sofa-c-1936-julie-brushFree Image from public domain licenseRattan chair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986849/rattan-chair-element-set-remixView licenseSettee (c. 1936) by Florence Hustonhttps://www.rawpixel.com/image/10070761/settee-c-1936-florence-hustonFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986651/wooden-armchair-element-set-remixView licenseSofa (1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10071704/sofa-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseRattan chair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986831/rattan-chair-element-set-remixView licenseSettee (1936) by John Dieterichhttps://www.rawpixel.com/image/10070763/settee-1936-john-dieterichFree Image from public domain licenseBlack armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14989986/black-armchair-element-set-remixView licenseSofa (c. 1936) by Magnus S Fossumhttps://www.rawpixel.com/image/10071712/sofa-c-1936-magnus-fossumFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14984729/wooden-armchair-element-set-remixView licenseSide Chair (c. 1940) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10086719/side-chair-c-1940-frank-wengerFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986650/wooden-armchair-element-set-remixView licenseArmchair (c. 1936) by Lawrence Phillipshttps://www.rawpixel.com/image/10064140/armchair-c-1936-lawrence-phillipsFree Image from public domain licenseRattan chair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986655/rattan-chair-element-set-remixView licenseChair (c. 1936) by George Nelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10064847/chair-c-1936-george-nelsonFree Image from public domain licenseWooden armchair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14990019/wooden-armchair-element-set-remixView licenseSide Chair (c. 1936) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10071014/side-chair-c-1936-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseRattan chair element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986641/rattan-chair-element-set-remixView licenseSettle-table (c. 1936) by Arthur Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10070777/settle-table-c-1936-arthur-johnsonFree Image from public domain license