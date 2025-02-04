Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingsbenchchairsofaSofa (1936) by Anna AloisiOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 876 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 2991 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarAesthetic living room interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12803267/aesthetic-living-room-interior-remixView licenseSofa (c. 1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10071698/sofa-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseAn empty room Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14887555/empty-room-instagram-post-templateView licensePie Plate (1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10067912/pie-plate-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseWatercolor sofa and armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239352/watercolor-sofa-and-armchair-design-element-set-editable-designView licenseCard Table (1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10064635/card-table-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licensePublic garden Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12458265/public-garden-instagram-post-template-editable-textView licenseSofa (Empire) (1936) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10071735/sofa-empire-1936-american-20th-centuryFree Image from public domain licenseIndustrial leather armchair mockup, editable loft furniture designhttps://www.rawpixel.com/image/9790919/industrial-leather-armchair-mockup-editable-loft-furniture-designView licenseSyrup Jug (probably 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10071985/syrup-jug-probably-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseWatercolor sofa and armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239350/watercolor-sofa-and-armchair-design-element-set-editable-designView licenseSettee (1936) by John Dieterichhttps://www.rawpixel.com/image/10070763/settee-1936-john-dieterichFree Image from public domain licenseNatural joy quote poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14453271/natural-joy-quote-poster-templateView licenseVase (c. 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10072278/vase-c-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licensePicnic in the park Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12465398/picnic-the-park-instagram-post-template-editable-textView licenseCompote (c. 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10065198/compote-c-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseSofa (1936) by Nicholas Goridhttps://www.rawpixel.com/image/10071690/sofa-1936-nicholas-goridFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseCrock (c. 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10065301/crock-c-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseSpring fragrance blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14453049/spring-fragrance-blog-banner-templateView licenseBottle (c. 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10064435/bottle-c-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseGreen & clean Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12590918/green-clean-instagram-post-template-editable-textView licenseSofa (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10071723/sofa-1936-frank-wengerFree Image from public domain licenseMental health Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12528417/mental-health-instagram-post-template-editable-textView licenseSofa (1935/1942) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10063265/sofa-19351942-frank-wengerFree Image from public domain licenseLiving room sale Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986068/living-room-sale-facebook-post-templateView licenseSofa (1940) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10086781/sofa-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseMinimal beanbag element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14998835/minimal-beanbag-element-set-editable-designView licenseDoll Sofa (c. 1936) by Julie C Brushhttps://www.rawpixel.com/image/10065582/doll-sofa-c-1936-julie-brushFree Image from public domain licensePermission to rest poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14453282/permission-rest-poster-templateView licenseSofa (c. 1940) by Bernard Gussowhttps://www.rawpixel.com/image/10086791/sofa-c-1940-bernard-gussowFree Image from public domain license3D cat in living room, interior editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12454272/cat-living-room-interior-editable-remixView licenseQueen Ann Sofa (c. 1953) by Florence Nealhttps://www.rawpixel.com/image/10088882/queen-ann-sofa-c-1953-florence-nealFree Image from public domain licensebest selling sofa Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14039339/best-selling-sofa-facebook-post-templateView licenseSettee (c. 1936) by Florence Hustonhttps://www.rawpixel.com/image/10070761/settee-c-1936-florence-hustonFree Image from public domain licenseFurniture sale promotion Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12662587/furniture-sale-promotion-instagram-post-templateView licenseGlass Bottle (1935/1942) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10060711/glass-bottle-19351942-anna-aloisiFree Image from public domain licenseAesthetic living room background, minimal designhttps://www.rawpixel.com/image/8527971/aesthetic-living-room-background-minimal-designView licenseSofa (c. 1940) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10086799/sofa-c-1940-american-20th-centuryFree Image from public domain license