rawpixel
Edit ImageCrop
Swing Torch (c. 1936) by Herman Bader
Save
Edit Image
animalbirdartpublic domaindrawingsphotocc0creative commons 0
Nature quote facebook post template, editable text design
Nature quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Flat Iron Holder (c. 1936) by Herman Bader
Flat Iron Holder (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10066026/flat-iron-holder-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Slow down quote facebook post template, editable text design
Slow down quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Bootjack (c. 1936) by Herman Bader
Bootjack (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10064424/bootjack-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Good thing wild and free facebook post template, editable text design
Good thing wild and free facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151156/good-thing-wild-and-free-facebook-post-template-editable-text-designView license
Oil Lamp (c. 1936) by Herman Bader
Oil Lamp (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10067267/oil-lamp-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Bookshop poster template, editable vintage photography design
Bookshop poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21519510/bookshop-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Coffee Grinder (c. 1936) by Herman Bader
Coffee Grinder (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10065159/coffee-grinder-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Weather Vane (c. 1937) by Herman Bader
Weather Vane (c. 1937) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10078085/weather-vane-c-1937-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer, wild animal editable collage art
Stag deer, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9345961/stag-deer-wild-animal-editable-collage-artView license
Ostrich Weather Vane (c. 1937) by Herman Bader
Ostrich Weather Vane (c. 1937) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10076011/ostrich-weather-vane-c-1937-herman-baderFree Image from public domain license
Polar bear and penguins, global warming editable collage art
Polar bear and penguins, global warming editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9346813/polar-bear-and-penguins-global-warming-editable-collage-artView license
Eagle (c. 1939) by Herman Bader
Eagle (c. 1939) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10083412/eagle-c-1939-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer, wild animal editable collage art
Stag deer, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9345883/stag-deer-wild-animal-editable-collage-artView license
Coffee Grinder (c. 1939) by Herman Bader
Coffee Grinder (c. 1939) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10083144/coffee-grinder-c-1939-herman-baderFree Image from public domain license
Trusted heart poster template, editable vintage photography design
Trusted heart poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21682264/trusted-heart-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Weather Vane (c. 1939) by Herman Bader
Weather Vane (c. 1939) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10085194/weather-vane-c-1939-herman-baderFree Image from public domain license
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView license
Weather Vane - Horse (c. 1939) by Herman Bader
Weather Vane - Horse (c. 1939) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10085192/weather-vane-horse-c-1939-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer note paper, wild animal editable collage art
Stag deer note paper, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9349849/stag-deer-note-paper-wild-animal-editable-collage-artView license
Lamp (c. 1936) by Herman Bader
Lamp (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10066877/lamp-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer, wild animal editable collage art
Stag deer, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9345904/stag-deer-wild-animal-editable-collage-artView license
Candlestick (c. 1937) by Herman Bader
Candlestick (c. 1937) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10073362/candlestick-c-1937-herman-baderFree Image from public domain license
Polar bear png penguins, global warming editable collage art
Polar bear png penguins, global warming editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9333095/polar-bear-png-penguins-global-warming-editable-collage-artView license
Pa. German Trivet (c. 1938) by Herman Bader
Pa. German Trivet (c. 1938) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10080871/pa-german-trivet-c-1938-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer note paper, wild animal editable collage art
Stag deer note paper, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9349835/stag-deer-note-paper-wild-animal-editable-collage-artView license
Pa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Bader
Pa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10080787/pa-german-flat-iron-holder-c-1938-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer, wild animal editable collage art
Stag deer, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9332275/stag-deer-wild-animal-editable-collage-artView license
Candlestick Holder (c. 1937) by Herman Bader
Candlestick Holder (c. 1937) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10073392/candlestick-holder-c-1937-herman-baderFree Image from public domain license
Polar bear and penguins, global warming editable collage art
Polar bear and penguins, global warming editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9347102/polar-bear-and-penguins-global-warming-editable-collage-artView license
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Bader
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10078478/andiron-one-pair-c-1938-herman-baderFree Image from public domain license
Asian hotel branding Instagram post template, editable text and design
Asian hotel branding Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/21976905/asian-hotel-branding-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Iron Holder (c. 1937) by Herman Bader
Iron Holder (c. 1937) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10075358/iron-holder-c-1937-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer png note paper, wild animal editable collage art
Stag deer png note paper, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9349815/stag-deer-png-note-paper-wild-animal-editable-collage-artView license
Silver Cup (c. 1936) by Herman Bader
Silver Cup (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10071193/silver-cup-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Stag deer png, wild animal editable collage art
Stag deer png, wild animal editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9345985/stag-deer-png-wild-animal-editable-collage-artView license
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Bader
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10078465/andiron-one-pair-c-1938-herman-baderFree Image from public domain license
Polar bear png penguins, global warming editable collage art
Polar bear png penguins, global warming editable collage art
https://www.rawpixel.com/image/9347077/polar-bear-png-penguins-global-warming-editable-collage-artView license
German Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Bader
German Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10080033/german-flat-iron-holder-c-1938-herman-baderFree Image from public domain license