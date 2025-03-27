Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagerocking horsehorseanimalpersonartwatercolorfurniturepublic domainToy Rocking Horse and Rider (c. 1936) by Mina LowryOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 918 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3134 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseWax Group (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072501/wax-group-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseNoah's Ark with Animals (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067256/noahs-ark-with-animals-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10487502/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseToy Hook and Ladder, with Two Horses (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072162/toy-hook-and-ladder-with-two-horses-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licenseNoah's Ark with Animals (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067257/noahs-ark-with-animals-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10782744/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseRocking Horse (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10086628/rocking-horse-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10783486/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseChristmas Tree Doll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065034/christmas-tree-doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202358/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065488/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473171/png-activity-adult-aestheticView licenseChild's Arm Chair (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10064956/childs-arm-chair-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473189/png-activity-adult-aestheticView licenseToy Fire Engine (c. 1939) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10084970/toy-fire-engine-c-1939-mina-lowryFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10487507/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licensePa. German Prince Charles Spaniel (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067433/pa-german-prince-charles-spaniel-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10783932/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licensePa. German Toy Merry-Go-Round (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067476/pa-german-toy-merry-go-round-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseVictorian woman mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10418669/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseToy Horse (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10077754/toy-horse-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670435/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065496/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065480/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670068/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065526/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licensePrincess and pauper fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663420/princess-and-pauper-fantasy-remix-editable-designView licenseDoll and Wardrobe (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065559/doll-and-wardrobe-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse lovers poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12377513/horse-lovers-poster-template-editable-text-and-designView licensePa. German Chalkware Lamp and Sheep (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067342/pa-german-chalkware-lamp-and-sheep-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse riding course poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12671227/horse-riding-course-poster-template-editable-designView licenseTop (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072152/top-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHouse party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12598104/house-party-instagram-post-template-editable-textView licenseToy Sleigh (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072173/toy-sleigh-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse club poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12671171/horse-club-poster-template-editable-designView licensePa. German Chalkware Cat (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067332/pa-german-chalkware-cat-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain license