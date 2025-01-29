Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagevictorianartwatercolorpublic domainpaintingsglassmugphotoTumbler (c. 1936) by Ralph AtkinsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 989 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3376 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCelery Holder (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10064842/celery-holder-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseWater Glass (1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072467/water-glass-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseVase (Ruby Glass) (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072323/vase-ruby-glass-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseVinegar Cruet (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072310/vinegar-cruet-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseTeapot (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072069/teapot-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseDining table at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10662950/dining-table-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseSouvenir Pitcher (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10071742/souvenir-pitcher-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10382371/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseRuby Vase (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10070629/ruby-vase-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseEditable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseBottle (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10064431/bottle-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseStiegel Water Tumbler (c. 1936) by Erwin Schwabehttps://www.rawpixel.com/image/10071880/stiegel-water-tumbler-c-1936-erwin-schwabeFree Image from public domain licenseGold picture frame editable mockup, vintage design with Portrait of Thomas Pennant Barton. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9774043/png-19th-century-albumen-americanView licenseFlip Glass (c. 1936) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10066037/flip-glass-c-1936-janet-rizaFree Image from public domain licenseEditable Victorian glassware design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058006/editable-victorian-glassware-design-set-remixed-rawpixelView licenseTumbler (1937) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10077801/tumbler-1937-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseVictorian glassware, editable vintage drinking container design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059178/png-20th-century-antique-artView licenseAmber Jar (Blown) (c. 1937) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072826/amber-jar-blown-c-1937-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseDining table in room mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10382395/dining-table-room-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseVase (c. 1936) by John Danahttps://www.rawpixel.com/image/10072274/vase-c-1936-john-danaFree Image from public domain licenseBeer garden poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12696127/beer-garden-poster-template-editable-text-and-designView licenseVase (c. 1936) by Ella Josephine Sterlinghttps://www.rawpixel.com/image/10072276/vase-c-1936-ella-josephine-sterlingFree Image from public domain licenseEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseEconomy Redware Pitcher (c. 1937) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10074663/economy-redware-pitcher-c-1937-ralph-atkinsonFree Image from public domain licensePubs & bars Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704579/pubs-bars-instagram-post-templateView licenseVase (c. 1936) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10072269/vase-c-1936-john-tarantinoFree Image from public domain licenseBeer sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704580/beer-sale-instagram-post-templateView licenseGoblet (1939) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10083635/goblet-1939-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWorld beer day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12599107/world-beer-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseVase (Blue and White) (c. 1936) by Albert Eythhttps://www.rawpixel.com/image/10072292/vase-blue-and-white-c-1936-albert-eythFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCelery Holder (c. 1936) by Robert Stewarthttps://www.rawpixel.com/image/10064848/celery-holder-c-1936-robert-stewartFree Image from public domain licenseBeer garden Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543337/beer-garden-instagram-story-template-editable-textView licenseOrnamental Compote (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10067301/ornamental-compote-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain license