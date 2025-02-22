Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagewallpaperanimalbirdpersonartwatercolorpublic domainpaintingsWallpaper from Bandbox Covering (1936) by Harold MerriamOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 783 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 2671 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox Design (Grouse) (1937) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072956/bandbox-design-grouse-1937-harold-merriamFree Image from public domain licenseBirds at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10484664/birds-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBandbox Design (c. 1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10064208/bandbox-design-c-1936-harold-merriamFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox - "Castle Garden" (1935/1942) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10058964/bandbox-castle-garden-19351942-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461818/editable-watercolor-tiger-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox - Castle Garden (c. 1941) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10087319/bandbox-castle-garden-c-1941-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461839/editable-watercolor-tiger-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox (c. 1937) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072939/bandbox-c-1937-harold-merriamFree Image from public domain licenseTiger walking on balconyhttps://www.rawpixel.com/image/10712347/tiger-walking-balconyView licenseBandbox (1940) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10085380/bandbox-1940-harold-merriamFree Image from public domain licenseTiger walking on balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10417278/tiger-walking-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCupboard with Drawers (1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10065364/cupboard-with-drawers-1936-harold-merriamFree Image from public domain licenseWoman in park mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10465716/woman-park-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBandbox Cover (c. 1936) by Stewart Wheelerhttps://www.rawpixel.com/image/10064209/bandbox-cover-c-1936-stewart-wheelerFree Image from public domain licenseGirls picnic in a park mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10389025/girls-picnic-park-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBandbox Design - Hunting Scene (1936) by Harold Merriam. Original public domain image from the National Gallery of Art.…https://www.rawpixel.com/image/8627750/image-flowers-art-vintageFree Image from public domain licenseWatercolor birds at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472085/watercolor-birds-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseHadley Chest (c. 1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10066253/hadley-chest-c-1936-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseWallpaper from Bandbox (1936) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10072432/wallpaper-from-bandbox-1936-charlotte-angusFree Image from public domain licenseVintage water fountain iPhone wallpaper. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12749960/vintage-water-fountain-iphone-wallpaper-remixed-rawpixelView licenseCoverlet (c. 1936) by Cornelius Frazierhttps://www.rawpixel.com/image/10070114/coverlet-c-1936-cornelius-frazierFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11421314/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseTulip and Sunflower Chest (1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072208/tulip-and-sunflower-chest-1936-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable watercolor boys at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454128/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox (c. 1937) by Martin Partykahttps://www.rawpixel.com/image/10072938/bandbox-c-1937-martin-partykaFree Image from public domain licenseEditable watercolor birds at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472084/editable-watercolor-birds-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox Design - Rhino (1935/1942) by Isabella Ruth Doerflerhttps://www.rawpixel.com/image/10058982/bandbox-design-rhino-19351942-isabella-ruth-doerflerFree Image from public domain licenseEditable watercolor boys at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454111/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView licenseSp. Col. Chest (c. 1936) by E Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10071743/sp-col-chest-c-1936-boydFree Image from public domain licenseEditable watercolor birds at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472470/editable-watercolor-birds-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox (c. 1936) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10064205/bandbox-c-1936-arsen-maralianFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9229331/png-animal-customizable-cut-outView licenseBandbox (c. 1939) by Gilbert Sackermanhttps://www.rawpixel.com/image/10082550/bandbox-c-1939-gilbert-sackermanFree Image from public domain licenseVictorian woman mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10659656/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseWall Paper Border on Bandbox Lid (c. 1936) by Nicholas Acamporahttps://www.rawpixel.com/image/10072423/wall-paper-border-bandbox-lid-c-1936-nicholas-acamporaFree Image from public domain licenseBirds at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10479061/birds-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseWallpaper from Bandbox Cover (1937) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10078026/wallpaper-from-bandbox-cover-1937-charlotte-angusFree Image from public domain license