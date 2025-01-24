rawpixel
Edit ImageCrop
Wall Stencil (c. 1936) by Ray Holden
Save
Edit Image
plantpatternartwatercolorbuildingwallpublic domainfireplace
Christmas fireplace, editable interior design
Christmas fireplace, editable interior design
https://www.rawpixel.com/image/12730673/christmas-fireplace-editable-interior-designView license
Stencilled Wall (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071870/stencilled-wall-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Street wall editable mockup
Street wall editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12176405/street-wall-editable-mockupView license
Stencilled Ballroom (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Ballroom (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071853/stencilled-ballroom-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Stencilled Wall (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071865/stencilled-wall-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building window png element, editable remix design
Watercolor building window png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10850710/watercolor-building-window-png-element-editable-remix-designView license
Wall Stencil (copy) (c. 1936) by Ray Holden
Wall Stencil (copy) (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10072448/wall-stencil-copy-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building window, editable remix design
Watercolor building window, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10886929/watercolor-building-window-editable-remix-designView license
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071861/stencilled-wall-decoration-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building window mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor building window mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10851044/watercolor-building-window-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Stencilled Wall (Detail) (c. 1937) by Ray Holden
Stencilled Wall (Detail) (c. 1937) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10077396/stencilled-wall-detail-c-1937-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building window mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor building window mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10886885/watercolor-building-window-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Wall Stencil (c. 1940) by Ray Holden
Wall Stencil (c. 1940) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10087102/wall-stencil-c-1940-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building window, editable remix design
Watercolor building window, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10851397/watercolor-building-window-editable-remix-designView license
Keystone Design (c. 1936) by William Herbert
Keystone Design (c. 1936) by William Herbert
https://www.rawpixel.com/image/10066787/keystone-design-c-1936-william-herbertFree Image from public domain license
Watercolor building window, editable remix design
Watercolor building window, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710209/watercolor-building-window-editable-remix-designView license
Shaker Clock Hanger (c. 1936) by Ray Holden
Shaker Clock Hanger (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10070817/shaker-clock-hanger-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building window, editable remix design
Watercolor building window, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10886852/watercolor-building-window-editable-remix-designView license
Wall Stencil (From an Inn) (c. 1936) by Ray Holden
Wall Stencil (From an Inn) (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10072450/wall-stencil-from-inn-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building & flower, editable remix design
Watercolor building & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10200191/watercolor-building-flower-editable-remix-designView license
Stencilled Wall (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071868/stencilled-wall-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building & flower, editable remix design
Watercolor building & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10363338/watercolor-building-flower-editable-remix-designView license
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071883/stencilled-wall-decoration-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building & flower, editable remix design
Watercolor building & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10707764/watercolor-building-flower-editable-remix-designView license
Wall Paper Border on Bandbox Lid (c. 1936) by Nicholas Acampora
Wall Paper Border on Bandbox Lid (c. 1936) by Nicholas Acampora
https://www.rawpixel.com/image/10072423/wall-paper-border-bandbox-lid-c-1936-nicholas-acamporaFree Image from public domain license
Editable watercolor building & flower, desktop wallpaper design
Editable watercolor building & flower, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11452010/editable-watercolor-building-flower-desktop-wallpaper-designView license
Stencil Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
Stencil Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071878/stencil-wall-decoration-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Watercolor building & flower, editable remix design
Watercolor building & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10707800/watercolor-building-flower-editable-remix-designView license
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071863/stencilled-wall-decoration-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Editable watercolor building & flower, desktop wallpaper design
Editable watercolor building & flower, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11451986/editable-watercolor-building-flower-desktop-wallpaper-designView license
Wall Stencil (Section of) (c. 1937) by Ray Holden
Wall Stencil (Section of) (c. 1937) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10078024/wall-stencil-section-of-c-1937-ray-holdenFree Image from public domain license
Luxury wall decor, editable interior design
Luxury wall decor, editable interior design
https://www.rawpixel.com/image/12767633/luxury-wall-decor-editable-interior-designView license
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
Stencilled Wall Decoration (c. 1936) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10071858/stencilled-wall-decoration-c-1936-ray-holdenFree Image from public domain license
Dear Santa, editable Instagram story template
Dear Santa, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16520703/dear-santa-editable-instagram-story-templateView license
Wall Paper (c. 1936) by George Robin
Wall Paper (c. 1936) by George Robin
https://www.rawpixel.com/image/10072393/wall-paper-c-1936-george-robinFree Image from public domain license
Festive cozy fireplace mockup, customizable design
Festive cozy fireplace mockup, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/24150586/festive-cozy-fireplace-mockup-customizable-designView license
Wall Paper (c. 1936) by Sidney Liswood
Wall Paper (c. 1936) by Sidney Liswood
https://www.rawpixel.com/image/10072396/wall-paper-c-1936-sidney-liswoodFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Detail of Stencilled Wall (c. 1937) by Ray Holden
Detail of Stencilled Wall (c. 1937) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10074336/detail-stencilled-wall-c-1937-ray-holdenFree Image from public domain license