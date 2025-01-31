rawpixel
Wedding Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
watercolorruffle dresspersonartvintagedesignpublic domainillustration
3D beautiful blue dress, fashion editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12398018/beautiful-blue-dress-fashion-editable-remixView license
Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10065705/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Banana chocolate chip muffin label template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14790076/banana-chocolate-chip-muffin-label-template-editable-designView license
Ball Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10064186/ball-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Banana chocolate chip muffin label template
https://www.rawpixel.com/image/17002338/banana-chocolate-chip-muffin-label-templateView license
Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10065776/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Piano concert blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12543895/piano-concert-blog-banner-template-editable-textView license
Dress (c. 1940) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10085727/dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain license
Shopping tips poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12539733/shopping-tips-poster-template-editable-text-and-designView license
Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10065699/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Aesthetic collection, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/17002154/aesthetic-collection-instagram-post-template-editable-designView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079722/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Aesthetic collection poster template
https://www.rawpixel.com/image/14202174/aesthetic-collection-poster-templateView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079717/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Visiting Dress (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10063618/visiting-dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Classical music festival blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12543896/classical-music-festival-blog-banner-template-editable-textView license
Wedding Bonnet (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10072529/wedding-bonnet-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Princess in dreamy forest fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663590/princess-dreamy-forest-fantasy-remix-editable-designView license
Dress with Cape Collar (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10060322/dress-with-cape-collar-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Princess & unicorn fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663356/princess-unicorn-fantasy-remix-editable-designView license
Afternoon Dress (c. 1940) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10085321/afternoon-dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain license
Enchanted forest fairy fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663390/enchanted-forest-fairy-fantasy-remix-editable-designView license
Christening Dress (c. 1939) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10083082/christening-dress-c-1939-virginia-bergeFree Image from public domain license
Autumn trends poster template
https://www.rawpixel.com/image/13898941/autumn-trends-poster-templateView license
Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10074557/dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain license
Spain poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14748465/spain-poster-template-editable-designView license
Traveling Coat (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10069835/traveling-coat-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Ballerina Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12555510/ballerina-instagram-post-template-editable-textView license
Dress (c. 1936) by Mae Szilvasy
https://www.rawpixel.com/image/10065752/dress-c-1936-mae-szilvasyFree Image from public domain license
Alice in space fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12665851/alice-space-fantasy-remix-editable-designView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079713/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Invitation Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12517160/invitation-instagram-post-template-editable-textView license
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain license
Design course poster template
https://www.rawpixel.com/image/14063983/design-course-poster-templateView license
Bonnet (c. 1940) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10088962/bonnet-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain license
Paris fashion week poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12539659/paris-fashion-week-poster-template-editable-text-and-designView license
Child's Coat & Bonnet (c. 1941) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10087499/childs-coat-bonnet-c-1941-nancy-crimiFree Image from public domain license
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715575/walter-cranes-valentine-victorian-woman-remixed-rawpixelView license
Dress (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10060213/dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license