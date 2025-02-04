rawpixel
Edit ImageCrop
Wedding Slippers (c. 1936) by Doris Beer
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domainclothingpaintingsweddingphotoshoe
Victorian women background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Victorian women background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12740250/victorian-women-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Slippers (c. 1940) by Doris Beer
Slippers (c. 1940) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10086760/slippers-c-1940-doris-beerFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Slippers (c. 1936) by Margaret Concha
Slippers (c. 1936) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10071661/slippers-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Slipper (c. 1936) by Gladys Cook
Slipper (c. 1936) by Gladys Cook
https://www.rawpixel.com/image/10071631/slipper-c-1936-gladys-cookFree Image from public domain license
Celebrate love Instagram post template, editable text
Celebrate love Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12530455/celebrate-love-instagram-post-template-editable-textView license
Gown and Slipper (c. 1936) by Gwyneth King
Gown and Slipper (c. 1936) by Gwyneth King
https://www.rawpixel.com/image/10066187/gown-and-slipper-c-1936-gwyneth-kingFree Image from public domain license
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView license
Bonnet (c. 1936) by Doris Beer
Bonnet (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10064406/bonnet-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView license
Man's Night Cap (c. 1936) by Doris Beer
Man's Night Cap (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10067032/mans-night-cap-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Victorian women iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Victorian women iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12760641/victorian-women-iphone-wallpaper-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Woman's Slipper (c. 1938) by Francis Law Durand
Woman's Slipper (c. 1938) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10082338/womans-slipper-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain license
10th Anniversary Facebook story template
10th Anniversary Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13047526/10th-anniversary-facebook-story-templateView license
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10071635/slipper-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain license
10th Anniversary blog banner template
10th Anniversary blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13047665/10th-anniversary-blog-banner-templateView license
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10071651/slipper-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain license
10th Anniversary Instagram post template
10th Anniversary Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13047591/10th-anniversary-instagram-post-templateView license
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10071632/slipper-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain license
10th Anniversary poster template and design
10th Anniversary poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12703722/10th-anniversary-poster-template-and-designView license
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10071634/slipper-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain license
Happy anniversary parents poster template and design
Happy anniversary parents poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12703761/happy-anniversary-parents-poster-template-and-designView license
Slipper Match Box (c. 1938) by Regina Henderer
Slipper Match Box (c. 1938) by Regina Henderer
https://www.rawpixel.com/image/10081686/slipper-match-box-c-1938-regina-hendererFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Slipper (c. 1936) by Nancy Crimi
Slipper (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10071654/slipper-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10296020/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Dress (c. 1937) by Doris Beer
Dress (c. 1937) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10074573/dress-c-1937-doris-beerFree Image from public domain license
Gothic vintage elements with roses, editable element set
Gothic vintage elements with roses, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView license
Woman's Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
Woman's Slipper (c. 1936) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10072650/womans-slipper-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain license
Wedding thank you Instagram post template, editable text
Wedding thank you Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12527276/wedding-thank-you-instagram-post-template-editable-textView license
Child's Collar (c. 1936) by Doris Beer
Child's Collar (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10064966/childs-collar-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Clasp for Necklace (c. 1936) by Doris Beer
Clasp for Necklace (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10065108/clasp-for-necklace-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Cameo Brooch (c. 1936) by Doris Beer
Cameo Brooch (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10064491/cameo-brooch-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Necklace (c. 1936) by Doris Beer
Necklace (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10067221/necklace-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Woman's Slippers (c. 1936) by Lillian Causey
Woman's Slippers (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072657/womans-slippers-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license