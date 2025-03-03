Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagepublic domain victorianvictorianpersonartvintagepublic domainillustrationclothingWedding Dress (c. 1936) by Margaret ConchaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 951 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3247 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseWedding Dress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10072550/wedding-dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseStar rating, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9793684/star-rating-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseDress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10065705/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseStar rating, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642086/star-rating-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseDress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10065716/dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseColorful Victorian women, vintage illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8686645/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseDress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10065774/dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licensePNG Social media content, vintage girl illustration transparent background editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642093/png-activity-adult-cartoonView licenseChild's Dress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10064967/childs-dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseColorful Victorian women sticker, vintage illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8668942/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065767/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseBeautiful mind, vintage girl collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642126/beautiful-mind-vintage-girl-collage-illustration-editable-designView licenseDress (c. 1936) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10065783/dress-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseNew Year gifts, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642094/new-year-gifts-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseQuaker Dress (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10068131/quaker-dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1936) by Marie Mitchellhttps://www.rawpixel.com/image/10065765/dress-c-1936-marie-mitchellFree Image from public domain licenseSocial media content, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9794251/social-media-content-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseDress (c. 1936) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10065689/dress-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain licenseSocial media content, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642090/social-media-content-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseWoman's Shoe (c. 1936) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10072633/womans-shoe-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseGown (c. 1936) by Dorothy Gernonhttps://www.rawpixel.com/image/10066190/gown-c-1936-dorothy-gernonFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1937) by Joseph L Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10074527/dress-c-1937-joseph-boydFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1937) by Edith Millerhttps://www.rawpixel.com/image/10074531/dress-c-1937-edith-millerFree Image from public domain licenseNew Year gifts, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9824058/new-year-gifts-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065773/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseNew Year gifts, vintage girl collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642096/new-year-gifts-vintage-girl-collage-illustration-editable-designView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065526/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseNew Year gifts, vintage girl collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12633549/new-year-gifts-vintage-girl-collage-illustration-editable-designView licenseDress (c. 1936) by Arelia Arbohttps://www.rawpixel.com/image/10065686/dress-c-1936-arelia-arboFree Image from public domain licenseVintage Autumn sticker. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082096/vintage-autumn-sticker-famous-art-remixed-rawpixelView licenseBall Dress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10064186/ball-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseWedding Dress (c. 1936) by Marie Mitchellhttps://www.rawpixel.com/image/10072532/wedding-dress-c-1936-marie-mitchellFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1937) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10074563/dress-c-1937-jessie-bengeFree Image from public domain license