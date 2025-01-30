rawpixel
Windsor Chair (1936) by Dana Bartlett
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Windsor Chair (1936) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10072594/windsor-chair-1936-dana-bartlettFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Wall Painting (c. 1936) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10072378/wall-painting-c-1936-dana-bartlettFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Gun Holster (c. 1936) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10066246/gun-holster-c-1936-dana-bartlettFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Shaving Mirror (1936) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10070935/shaving-mirror-1936-dana-bartlettFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Bench (1935/1942) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10059130/bench-19351942-dana-bartlettFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Bed (c. 1937) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10072985/bed-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Chair (c. 1936) by Florence Huston
https://www.rawpixel.com/image/10064870/chair-c-1936-florence-hustonFree Image from public domain license
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Armchair (c. 1936) by Irving I Smith
https://www.rawpixel.com/image/10064158/armchair-c-1936-irving-smithFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Side Chair (1936) by Joseph Rothenberg
https://www.rawpixel.com/image/10071029/side-chair-1936-joseph-rothenbergFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Hepplewhite Chair (c. 1936) by Samuel Fineman
https://www.rawpixel.com/image/10066341/hepplewhite-chair-c-1936-samuel-finemanFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Settee Couch (c. 1936) by Beverly Chichester
https://www.rawpixel.com/image/10070794/settee-couch-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (c. 1936) by Bernard Gussow
https://www.rawpixel.com/image/10064166/armchair-c-1936-bernard-gussowFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Side Chair (c. 1936) by Charles Garjian
https://www.rawpixel.com/image/10071035/side-chair-c-1936-charles-garjianFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Dresser (1937) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10074596/dresser-1937-dana-bartlettFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Doll Bed (c. 1937) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10074429/doll-bed-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Settee (c. 1936) by Florence Huston
https://www.rawpixel.com/image/10070761/settee-c-1936-florence-hustonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (c. 1936) by Lawrence Phillips
https://www.rawpixel.com/image/10064140/armchair-c-1936-lawrence-phillipsFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Medallion and Chain (c. 1936) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10067112/medallion-and-chain-c-1936-dana-bartlettFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Center Table, with Marble Top (c. 1937) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10073514/center-table-with-marble-top-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (one of six) (1936) by Alfred Nason
https://www.rawpixel.com/image/10071042/side-chair-one-six-1936-alfred-nasonFree Image from public domain license