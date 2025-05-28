Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolorpublic domainportraitwomanadult"King Saul" Marionette (c. 1937) by Elmer WeiseOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 652 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2225 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseMarionette (Detail) (c. 1937) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10075796/marionette-detail-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license"Fan Dancer" Marionette (c. 1937) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10072799/fan-dancer-marionette-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseMinstrel Marionette (c. 1936) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10067153/minstrel-marionette-c-1936-elmer-weiseFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseJuggling Marionette (c. 1937) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10075581/juggling-marionette-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseMarionette - "Ahab" (c. 1938) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10080588/marionette-ahab-c-1938-elmer-weiseFree Image from public domain licenseVintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView licensePunch's Sweatheart (c. 1938) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10081176/punchs-sweatheart-c-1938-elmer-weiseFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseMarionette - Missionary (c. 1937) by Dorothy Harrishttps://www.rawpixel.com/image/10075790/marionette-missionary-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseLady Marionette (c. 1937) by James McLellanhttps://www.rawpixel.com/image/10075661/lady-marionette-c-1937-james-mclellanFree Image from public domain licensePink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePainted Glass (c. 1937) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10076205/painted-glass-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseMarionette (Details) (c. 1937) by Frank Grayhttps://www.rawpixel.com/image/10075795/marionette-details-c-1937-frank-grayFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseOld Nick, the Devil (c. 1937) by George Filehttps://www.rawpixel.com/image/10075992/old-nick-the-devil-c-1937-george-fileFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseEarrings (c. 1937) by Grace Halpinhttps://www.rawpixel.com/image/10074623/earrings-c-1937-grace-halpinFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license"Baby" Hand Puppet (c. 1936) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10064013/baby-hand-puppet-c-1936-elmer-weiseFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license"David and Goliath" Marionette (c. 1937) by Ruth Abramshttps://www.rawpixel.com/image/10072800/david-and-goliath-marionette-c-1937-ruth-abramsFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseCow Bell, #1 (c. 1936) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10070150/cow-bell-c-1936-elmer-weiseFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licensePa. German Bandbox (c. 1937) by Elmer G Andersonhttps://www.rawpixel.com/image/10076029/pa-german-bandbox-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseMourning Ring (c. 1937) by John H Tercuzzihttps://www.rawpixel.com/image/10075932/mourning-ring-c-1937-john-tercuzziFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseWeather Vane (c. 1936) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10072514/weather-vane-c-1936-elmer-weiseFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licensePunch's Head (c. 1937) by Edward Strzalkowskihttps://www.rawpixel.com/image/10076584/punchs-head-c-1937-edward-strzalkowskiFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseDoll - "Phoebe" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074431/doll-phoebe-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain license