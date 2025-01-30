rawpixel
Edit ImageCrop
Armchair (c. 1937) by Frank Wenger
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Sofa (c. 1936) by Frank Wenger
Sofa (c. 1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071698/sofa-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Stool (c. 1937) by Frank Wenger
Stool (c. 1937) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10077480/stool-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Chest-On-Chest (c. 1937) by Frank Wenger
Chest-On-Chest (c. 1937) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10073617/chest-on-chest-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Stool (c. 1937) by Frank Wenger
Stool (c. 1937) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10077482/stool-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Table (c. 1937) by Frank Wenger
Table (c. 1937) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10077552/table-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Sofa (1935/1942) by Frank Wenger
Sofa (1935/1942) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10063265/sofa-19351942-frank-wengerFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Side Chair (1936) by Frank Wenger
Side Chair (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071013/side-chair-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Armchair (1936) by Frank Wenger
Armchair (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10064159/armchair-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Side Chair (c. 1936) by Frank Wenger
Side Chair (c. 1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10070988/side-chair-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Side Chair (c. 1940) by Frank Wenger
Side Chair (c. 1940) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10086719/side-chair-c-1940-frank-wengerFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Dressing Mirror (c. 1938) by Frank Wenger
Dressing Mirror (c. 1938) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10079734/dressing-mirror-c-1938-frank-wengerFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1937) by Edna C Rex
Side Chair (c. 1937) by Edna C Rex
https://www.rawpixel.com/image/10077116/side-chair-c-1937-edna-rexFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Pembroke Table (c. 1938) by Henry Granet and Frank Wenger
Pembroke Table (c. 1938) by Henry Granet and Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10080959/pembroke-table-c-1938-henry-granet-and-frank-wengerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (c. 1937) by John Sullivan
Chair (c. 1937) by John Sullivan
https://www.rawpixel.com/image/10073540/chair-c-1937-john-sullivanFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (c. 1937) by George Fairbanks
Chair (c. 1937) by George Fairbanks
https://www.rawpixel.com/image/10073533/chair-c-1937-george-fairbanksFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073559/chair-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (c. 1937) by Edna C Rex
Armchair (c. 1937) by Edna C Rex
https://www.rawpixel.com/image/10072878/armchair-c-1937-edna-rexFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1937) by Louis Annino
Side Chair (c. 1937) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10077117/side-chair-c-1937-louis-anninoFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Sofa (1936) by Frank Wenger
Sofa (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071723/sofa-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1937) by Ernest Busenbark
Side Chair (c. 1937) by Ernest Busenbark
https://www.rawpixel.com/image/10077118/side-chair-c-1937-ernest-busenbarkFree Image from public domain license