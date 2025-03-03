rawpixel
Edit ImageCrop
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
Save
Edit Image
victorianfacepersonartwatercolourpublic domainclothingwoman
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10072890/babys-cap-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Woman's Shoe (c. 1937) by Sylvia Dezon
Woman's Shoe (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10078227/womans-shoe-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Dress (c. 1936) by Sylvia Dezon
Dress (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10065783/dress-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView license
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10076006/opera-hood-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Evening Dress (1935/1942) by Sylvia Dezon
Evening Dress (1935/1942) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10060448/evening-dress-19351942-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Doll Wardrobe (c. 1937) by Dorothy Harris
Doll Wardrobe (c. 1937) by Dorothy Harris
https://www.rawpixel.com/image/10074451/doll-wardrobe-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Neckerchief (c. 1937) by Sylvia Dezon
Neckerchief (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10075941/neckerchief-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in room, editable remix design
Watercolor Victorian woman in room, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView license
Group of Hair Jewelry (c. 1937) by Sylvia Dezon
Group of Hair Jewelry (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10075085/group-hair-jewelry-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Stockings (c. 1937) by Sylvia Dezon
Stockings (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10077421/stockings-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Man's Miniature Shirt (c. 1936) by Sylvia Dezon
Man's Miniature Shirt (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10067033/mans-miniature-shirt-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Bonnet (c. 1940) by Nancy Crimi
Bonnet (c. 1940) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10088962/bonnet-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Wedding Bonnet (c. 1936) by Nancy Crimi
Wedding Bonnet (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10072529/wedding-bonnet-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10076007/opera-hood-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Box (c. 1936) by Sylvia Dezon
Box (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10069943/box-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Doll (c. 1937) by Verna Tallman
Doll (c. 1937) by Verna Tallman
https://www.rawpixel.com/image/10074368/doll-c-1937-verna-tallmanFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Dress (c. 1937) by Edith Miller
Dress (c. 1937) by Edith Miller
https://www.rawpixel.com/image/10074531/dress-c-1937-edith-millerFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Fashion Doll (c. 1937) by Gwyneth King
Fashion Doll (c. 1937) by Gwyneth King
https://www.rawpixel.com/image/10074725/fashion-doll-c-1937-gwyneth-kingFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Corset (1935/1942) by Sylvia Dezon
Corset (1935/1942) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10059808/corset-19351942-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Painted Wooden Candle Stick, with Grooves andCircles (c. 1937) by Majel G Claflin
Painted Wooden Candle Stick, with Grooves andCircles (c. 1937) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10076219/image-wooden-person-artFree Image from public domain license
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
Wedding Bonnet (c. 1937) by Louis Maldarelli
Wedding Bonnet (c. 1937) by Louis Maldarelli
https://www.rawpixel.com/image/10078146/wedding-bonnet-c-1937-louis-maldarelliFree Image from public domain license