Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepapervictorian artartwatercolorfurniturepublic domainclothingpaintingsBaby's Cap (c. 1937) by Sylvia DezonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 876 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2991 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVictorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331578/png-aesthetic-blank-space-blueView licenseBaby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10072889/babys-cap-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseVictorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346344/png-aesthetic-blank-space-blueView licenseDress (c. 1936) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10065783/dress-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseVictorian furniturev note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346960/png-aesthetic-blank-space-blueView licenseWoman's Shoe (c. 1937) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10078227/womans-shoe-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseMan's Miniature Shirt (c. 1936) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10067033/mans-miniature-shirt-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseShoe Buckle (c. 1937) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10077071/shoe-buckle-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseBaby's Bonnet (c. 1937) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10072876/babys-bonnet-c-1937-edith-townerFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseBox (c. 1936) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10069943/box-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseGroup of Hair Jewelry (c. 1937) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10075085/group-hair-jewelry-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licenseEvening Dress (1935/1942) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10060448/evening-dress-19351942-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseDoll Wardrobe (c. 1937) by Dorothy Harrishttps://www.rawpixel.com/image/10074451/doll-wardrobe-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licensePrinted Textile (c. 1939) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10084345/printed-textile-c-1939-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseFurniture sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614786/furniture-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseBag (c. 1937) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10072912/bag-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain licenseVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseToy Bank: Uncle Sam (c. 1937) by Kurt Melzerhttps://www.rawpixel.com/image/10077734/toy-bank-uncle-sam-c-1937-kurt-melzerFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseStar of Bethlehem Quilt (c. 1940) by Mina Lowry and Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10086833/star-bethlehem-quilt-c-1940-mina-lowry-and-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseChatelaine (c. 1936) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10064913/chatelaine-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346943/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView licenseNeckerchief (c. 1937) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10075941/neckerchief-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseBranding Facebook post template, original art illustration from Virginia Berge, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23365765/image-art-watercolour-shirtView licenseDoll - "Flora Richardson" (c. 1937) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10074404/doll-flora-richardson-c-1937-edith-townerFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346743/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView licenseStockings (c. 1937) by Sylvia Dezonhttps://www.rawpixel.com/image/10077421/stockings-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseBaby's Cap (c. 1937) by Mary E Humeshttps://www.rawpixel.com/image/10072891/babys-cap-c-1937-mary-humesFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseLady's Cap (c. 1937) by Edna C Rexhttps://www.rawpixel.com/image/10075639/ladys-cap-c-1937-edna-rexFree Image from public domain license