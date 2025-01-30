Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolorfurniturepublic domaincandlepaintingsglassphotoCandlestick (c. 1937) by Janet RizaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 899 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3070 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCandlestick (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10073374/candlestick-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseEditable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseVase (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10077849/vase-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseDark Gothic spiritual illustrations, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16594605/dark-gothic-spiritual-illustrations-editable-element-setView licenseVase (c. 1940) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10087064/vase-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain licenseHome candles Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12505439/home-candles-instagram-post-template-editable-textView licenseCandlestick (c. 1940) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10085489/candlestick-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892180/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseBottle (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10073122/bottle-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10871911/watercolor-fruits-png-element-editable-remix-designView licenseCandlestick (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10073373/candlestick-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872198/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseVase (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10077853/vase-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892644/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseSalt Cellar (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10076824/salt-cellar-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10605893/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCream Pitcher (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10074153/cream-pitcher-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872067/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCandlestick (c. 1940) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10085491/candlestick-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain licenseAesthetic Japandi dining table editable mockup, home interiorhttps://www.rawpixel.com/image/12682604/aesthetic-japandi-dining-table-editable-mockup-home-interiorView licenseSugar Bowl (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10077516/sugar-bowl-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseEditable watercolor birthday cake design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15266953/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView licenseCandlestick (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10073333/candlestick-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseDinner specials Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/23513327/image-plant-fruit-artView licenseFlip Glass (c. 1936) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10066037/flip-glass-c-1936-janet-rizaFree Image from public domain licenseBirthday word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890279/birthday-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licenseCream Pitcher (c. 1940) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10089336/cream-pitcher-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain licenseVictorian lantern, editable vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057471/victorian-lantern-editable-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseTumbler (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10077798/tumbler-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseEditable aesthetic strawberry girl design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15242158/editable-aesthetic-strawberry-girl-design-element-setView licenseMiniature Crock (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10075864/miniature-crock-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseCompote (c. 1936) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10065192/compote-c-1936-janet-rizaFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseToddy Glass (1935/1942) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10063530/toddy-glass-19351942-janet-rizaFree Image from public domain licenseEditable watercolor birthday cake design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15266952/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView licenseTumbler (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10077783/tumbler-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseEditable aesthetic strawberry girl design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15242330/editable-aesthetic-strawberry-girl-design-element-setView licenseButter Dish (c. 1936) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10064455/butter-dish-c-1936-janet-rizaFree Image from public domain license