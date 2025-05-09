Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagedogsfacepersonartwatercolourpublic domainportraitpaintingsCarved Dog's Head (c. 1937) by Vera Van VorisOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 872 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2978 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseCarved Lion's Head (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10073444/carved-lions-head-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseRag Doll "Johnnie" (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10076712/rag-doll-johnnie-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseChair (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10073553/chair-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseHand-carved Cabinet (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10075102/hand-carved-cabinet-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseReceptacle for Peanut Oil (c. 1939) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10084402/receptacle-for-peanut-oil-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseButcher's Sign (c. 1938) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10078820/butchers-sign-c-1938-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseCarved Statue of the Virgin Mary (c. 1939) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10082965/carved-statue-the-virgin-mary-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseBackdrop for Puppet Show (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10072913/backdrop-for-puppet-show-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseWooden Plow (c. 1938) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10082367/wooden-plow-c-1938-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseBud Vase (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10073221/bud-vase-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseBrooch and Earrings (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10073214/brooch-and-earrings-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseCarved Wooden Crucifix (c. 1939) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10082971/carved-wooden-crucifix-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWoman in park mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10465716/woman-park-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBarber Pole (c. 1939) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10082609/barber-pole-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseVictorian woman mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10360747/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseSewing Settee (1935/1942) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10069593/sewing-settee-19351942-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWoman at field mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10416330/woman-field-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBarber Pole (c. 1939) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10044033/barber-pole-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWoman at field mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10414716/woman-field-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseHead of a Clown Marionette (c. 1939) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10083735/head-clown-marionette-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseEditable watercolor people collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9323988/editable-watercolor-people-collage-remixView licensePair of Carved Wooden Arms (c. 1937) by John Davishttps://www.rawpixel.com/image/10076221/pair-carved-wooden-arms-c-1937-john-davisFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licensePlaster Ornament (c. 1936) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10070278/plaster-ornament-c-1936-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseFigure (1935/1942) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10060460/figure-19351942-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licenseStatuette of a Dog (c. 1937) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10077401/statuette-dog-c-1937-frank-fumagalliFree Image from public domain license