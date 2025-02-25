rawpixel
Carving for a Tombstone (c. 1937) by Gordena Jackson
Ponte Vecchio, Florence background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Negro Minstrel (c. 1937) by Gordena Jackson
Ponte Vecchio, Florence background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Bridle (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor building entrance, editable remix design
Dresser (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor building entrance, editable remix design
Horse Hair Bridle (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor building entrance, editable remix design
Child's Chair (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor building entrance, editable remix design
Cigar Store Indian (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor tiger on balcony, editable remix design
Cabinet (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor tiger on balcony, editable remix design
Water Filter (c. 1937) by Gordena Jackson
Watercolor building entrance, editable desktop wallpaper design
Carved Stone Wash Basin at Carmel Mission (1938) by Gordena Jackson
Watercolor tiger on balcony, editable remix design
Comb (c. 1936) by Gordena Jackson
Watercolor building entrance, editable desktop wallpaper design
Sacramental Chair (c. 1939) by Gordena Jackson
Watercolor tiger on balcony, editable remix design
Wooden Plaque - Lamb of God (c. 1938) by Gordena Jackson
Watercolor sunset London, editable remix design
Ring Bit (c. 1938) by Gordena Jackson
Watercolor sunset London, editable desktop wallpaper design
Hand Wrought Iron Candlestick (c. 1938) by Gordena Jackson
Watercolor sunset London, editable remix design
Missal Holder (c. 1939) by Gordena Jackson
Editable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper design
Embroidered Picture (c. 1936) by Gordena Jackson
Editable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper design
Bracelet (c. 1936) by Gordena Jackson
Building entrance mobile wallpaper, editable watercolor design
Basket (c. 1936) by Gordena Jackson
Building entrance mobile wallpaper, editable watercolor design
Bead Belt (c. 1936) by Gordena Jackson
Ponte Vecchio, Florence iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Wall Paper and Border (1937) by Nicholas Acampora
