Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueChild's Chair (c. 1937) by Gordena JacksonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 834 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2846 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseDresser (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10074599/dresser-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseCabinet (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073286/cabinet-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licenseSacramental Chair (c. 1939) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10084462/sacramental-chair-c-1939-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseChild's (living room) Chair (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073635/childs-living-room-chair-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseBridle (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073180/bridle-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseNegro Minstrel (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10075978/negro-minstrel-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseHorse Hair Bridle (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10075274/horse-hair-bridle-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseChair (c. 1937) by Natalie Simonhttps://www.rawpixel.com/image/10073555/chair-c-1937-natalie-simonFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licenseChair (c. 1937) by Vera Van Vorishttps://www.rawpixel.com/image/10073553/chair-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseDental Chair (c. 1937) by Lucien Verbekehttps://www.rawpixel.com/image/10074308/dental-chair-c-1937-lucien-verbekeFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseDental Chair (c. 1937) by Lucien Verbekehttps://www.rawpixel.com/image/10074309/dental-chair-c-1937-lucien-verbekeFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licenseSofa (c. 1937) by Edward L Loper and Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10077312/sofa-c-1937-edward-loper-and-gordon-saltarFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073808/cigar-store-indian-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView licenseChair (c. 1937) by Frederick Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073559/chair-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseBracelet (c. 1936) by Gordena Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10069975/bracelet-c-1936-gordena-jacksonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChair (c. 1937) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10073527/chair-c-1937-edward-loperFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChair (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073511/chair-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChild's Chair (c. 1937) by Samuel W Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10073647/childs-chair-c-1937-samuel-fordFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseArmchair (c. 1937) by M Rosenshield von Paulinhttps://www.rawpixel.com/image/10072873/armchair-c-1937-rosenshield-von-paulinFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseFiddle-back Chair (c. 1937) by Edith Magnettehttps://www.rawpixel.com/image/10074736/fiddle-back-chair-c-1937-edith-magnetteFree Image from public domain license