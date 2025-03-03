Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagevictorian portraitsobjectfacepersonartwatercolourmanpublic domainCigar Store Figure (c. 1937) by Florian RokitaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 957 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3268 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage collage set elements, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22327904/image-background-transparent-pngView licenseCigar Store Scotchman (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10073887/cigar-store-scotchman-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseCherub treasure chest collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623085/cherub-treasure-chest-collage-illustration-editable-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10073884/cigar-store-indian-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseVote now, American election campaign remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11943232/vote-now-american-election-campaign-remix-editable-designView licenseToy Bank (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10077717/toy-bank-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseVote now, American election campaign remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11943228/vote-now-american-election-campaign-remix-editable-designView licenseCigar Store Figure (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10073754/cigar-store-figure-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseToy Bank: Trick pony (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10077732/toy-bank-trick-pony-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseWorld earth day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13116703/world-earth-day-instagram-post-templateView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073870/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseAction now, environment activism collage art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11902063/action-now-environment-activism-collage-art-editable-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Chris Makrenoshttps://www.rawpixel.com/image/10073856/cigar-store-indian-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license"Punch" Clown Puppet (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10072810/punch-clown-puppet-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073861/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseHorn Cup (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10075275/horn-cup-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1936) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10065528/doll-c-1936-florian-rokitaFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseCigar Store Indian "Trapper" (c. 1937) by Stanley Mazurhttps://www.rawpixel.com/image/10073880/cigar-store-indian-trapper-c-1937-stanley-mazurFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseStump Speaker Bank (c. 1938) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10081842/stump-speaker-bank-c-1938-florian-rokitaFree Image from public domain licenseEarth day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13116893/earth-day-poster-templateView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073853/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseGold picture frame editable mockup, vintage design with Portrait of Thomas Pennant Barton. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9774043/png-19th-century-albumen-americanView licenseCigar Store Figure (c. 1938) by Louis Plogstedhttps://www.rawpixel.com/image/10079272/cigar-store-figure-c-1938-louis-plogstedFree Image from public domain licenseSurreal collage with vintage elements set, customizable design templatehttps://www.rawpixel.com/image/22329635/image-background-tree-png-transparentView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073767/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseVintage collage element set frame style, editable design templatehttps://www.rawpixel.com/image/22330095/image-background-tree-png-transparentView licenseCigar Store Figure "Sailor" (c. 1940) by Hilda Olsonhttps://www.rawpixel.com/image/10089117/cigar-store-figure-sailor-c-1940-hilda-olsonFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseCigar Store Figure (c. 1941) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10087546/cigar-store-figure-c-1941-robert-pohleFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by William Kerbyhttps://www.rawpixel.com/image/10073828/cigar-store-indian-c-1937-william-kerbyFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073869/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain license