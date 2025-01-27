rawpixel
Edit ImageCrop
Coverlet (Wool) (c. 1937) by Ruth M Barnes
Save
Edit Image
ruth m barnestapestry woven antiquefabricpatternartvintagefloral patterndesign
Vintage branding blog banner template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Vintage branding blog banner template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23027230/image-flowers-pattern-personView license
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074058/coverlet-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Customizable tapestry mockup, Hokusia's The Great Wave off Kanagawa pattern, remixed by rawpixel
Customizable tapestry mockup, Hokusia's The Great Wave off Kanagawa pattern, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8867517/png-art-blank-space-colorView license
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074052/coverlet-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Vintage art collage element, editable design set
Vintage art collage element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14095945/vintage-art-collage-element-editable-design-setView license
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074040/coverlet-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Vintage art collage element, editable design set
Vintage art collage element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14066503/vintage-art-collage-element-editable-design-setView license
Quilted Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Quilted Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10068216/quilted-coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Happy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Happy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22988913/image-flower-leaves-plantView license
Coverlet Detail "Farmer's Fancy" (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet Detail "Farmer's Fancy" (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074096/coverlet-detail-farmers-fancy-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Floral fragrance poster template from original art illustration, editable design
Floral fragrance poster template from original art illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/23541695/png-flower-leavesView license
Coverlet Detail (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet Detail (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074101/coverlet-detail-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Floral fragrance Instagram post template
Floral fragrance Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13169809/floral-fragrance-instagram-post-templateView license
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066399/hooked-rug-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Natural beauty Instagram story template, editable social media design
Natural beauty Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9254493/natural-beauty-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066406/hooked-rug-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Natural beauty Facebook post template, editable social media ad
Natural beauty Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9254494/natural-beauty-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Coverlet Detail (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet Detail (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074098/coverlet-detail-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Spring sale Facebook post template, editable social media ad
Spring sale Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9254497/spring-sale-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074042/coverlet-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Botanical products Facebook post template, editable social media ad
Botanical products Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9254488/botanical-products-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Historic Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Historic Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066382/historic-coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Botanical products Instagram story template, editable social media design
Botanical products Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9254490/botanical-products-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
Handwoven Coverlet (c. 1937) by William McAuley
Handwoven Coverlet (c. 1937) by William McAuley
https://www.rawpixel.com/image/10075153/handwoven-coverlet-c-1937-william-mcauleyFree Image from public domain license
Botanical products blog banner template, editable text & design
Botanical products blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9254487/botanical-products-blog-banner-template-editable-text-designView license
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10070112/coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Floral tapestry mockup, editable design
Floral tapestry mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8621041/floral-tapestry-mockup-editable-designView license
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10070077/coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Natural beauty blog banner template, editable text & design
Natural beauty blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9254491/natural-beauty-blog-banner-template-editable-text-designView license
Coverlet (Reverse Side) (c. 1936) by Ruth M Barnes
Coverlet (Reverse Side) (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10070122/coverlet-reverse-side-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Spring sale blog banner template, editable text & design
Spring sale blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9254495/spring-sale-blog-banner-template-editable-text-designView license
Coverlet (Applique) Quilt (c. 1936) by Ruth M Barnes
Coverlet (Applique) Quilt (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10070125/coverlet-applique-quilt-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Spring sale Instagram story template, editable social media design
Spring sale Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9254499/spring-sale-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
Hooked Rug - Center Design (c. 1936) by Ruth M Barnes
Hooked Rug - Center Design (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066441/hooked-rug-center-design-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Chinese New Year sale Instagram post template, editable text
Chinese New Year sale Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924416/chinese-new-year-sale-instagram-post-template-editable-textView license
Table Scarf (c. 1937) by Ruth M Barnes
Table Scarf (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10077571/table-scarf-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Vintage postage stamp element, editable design set
Vintage postage stamp element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14992466/vintage-postage-stamp-element-editable-design-setView license
Table Scarf (c. 1937) by Ruth M Barnes
Table Scarf (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10077565/table-scarf-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Floral tapestry mockup element, customizable design
Floral tapestry mockup element, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/8636957/floral-tapestry-mockup-element-customizable-designView license
Coverlet (Section) (c. 1940) by Ruth M Barnes
Coverlet (Section) (c. 1940) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10089282/coverlet-section-c-1940-ruth-barnesFree Image from public domain license