Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagequilt pattern public domainstitchembroiderypatternartwatercolourpublic domainpaintingsCrazy Quilt Stitches (c. 1937) by William KieckhofelOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 885 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3021 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarStitchedhttps://www.rawpixel.com/image/14836723/stitchedView licenseCrazy Quilt (c. 1938) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10079462/crazy-quilt-c-1938-william-kieckhofelFree Image from public domain licensePatchworkhttps://www.rawpixel.com/image/14817543/patchworkView licenseCrazy Quilt (c. 1938) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10079464/crazy-quilt-c-1938-william-kieckhofelFree Image from public domain licensePatchworkhttps://www.rawpixel.com/image/14816343/patchworkView licenseQuilt (Corner) (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10086592/quilt-corner-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licensePatchworkhttps://www.rawpixel.com/image/14836775/patchworkView licenseEmbroidery: Technique Demonstration (c. 1938) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10079827/embroidery-technique-demonstration-c-1938-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseStitchedhttps://www.rawpixel.com/image/14776546/stitchedView licenseEvening Slipper (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074719/evening-slipper-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licensePatchworkhttps://www.rawpixel.com/image/14776701/patchworkView licenseCabinet, with Ivory Keyholes (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073289/cabinet-with-ivory-keyholes-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseVisit Japan Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823897/visit-japan-facebook-post-templateView licenseQuilt (c. 1937) by Marie Alainhttps://www.rawpixel.com/image/10076656/quilt-c-1937-marie-alainFree Image from public domain licenseDinner party invitation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395000/dinner-party-invitation-poster-templateView licenseCabinet, with Ivory Keyholes (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073281/cabinet-with-ivory-keyholes-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseFlower wreath hand embroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418242/flower-wreath-hand-embroidery-editable-design-element-setView licenseEvening Slipper (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074721/evening-slipper-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseFlower wreath hand embroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418248/flower-wreath-hand-embroidery-editable-design-element-setView licenseAmerican Glass Flask (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10072823/american-glass-flask-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWedding invitation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395002/wedding-invitation-poster-templateView licenseSamples of Stitching (c. 1937) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10076852/samples-stitching-c-1937-edith-townerFree Image from public domain licenseFlower wreath hand embroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418022/flower-wreath-hand-embroidery-editable-design-element-setView licenseQuilt Patches (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10076690/quilt-patches-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseFlower wreath hand embroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418374/flower-wreath-hand-embroidery-editable-design-element-setView licenseDetail, Front of Confessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074344/detail-front-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licensePatchworkhttps://www.rawpixel.com/image/14819445/patchworkView licenseApplique Quilt (c. 1937) by Suzanne Royhttps://www.rawpixel.com/image/10072858/applique-quilt-c-1937-suzanne-royFree Image from public domain licenseLike & subscribe Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14062697/like-subscribe-facebook-post-templateView licenseQuilt (c. 1937) by Charles Bowmanhttps://www.rawpixel.com/image/10076651/quilt-c-1937-charles-bowmanFree Image from public domain licensePatchwork quilt magic fonthttps://www.rawpixel.com/image/14813892/patchwork-quilt-magic-fontView licenseDetail, Side of Confessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074333/detail-side-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseJourney Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823662/journey-facebook-post-templateView licenseQuilt (detail) - "Honeycomb Pattern" (c. 1937) by Mrs Goodwinhttps://www.rawpixel.com/image/10076670/quilt-detail-honeycomb-pattern-c-1937-mrs-goodwinFree Image from public domain licenseAsk me Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14062587/ask-facebook-post-templateView licenseConfessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073974/confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseTiger lily flower, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12730526/tiger-lily-flower-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseDetail, Side of Confessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074334/detail-side-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseTiger lily flower, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715645/tiger-lily-flower-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseCandle Holder (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085453/candle-holder-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain license