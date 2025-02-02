Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageantique urnpersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotovaseCrock (c. 1937) by Ada V MayOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 848 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2893 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040095/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseCrock (c. 1937) by Charlotte Sperberhttps://www.rawpixel.com/image/10074187/crock-c-1937-charlotte-sperberFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040076/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensePottery masterclass poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12879369/pottery-masterclass-poster-templateView licenseCrock (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10074221/crock-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licensePottery masterclass Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12879372/pottery-masterclass-instagram-story-templateView licenseMiniature Crock (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10075864/miniature-crock-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licensePottery masterclass Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12680432/pottery-masterclass-facebook-post-template-editable-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074208/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensePottery masterclass blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12879364/pottery-masterclass-blog-banner-templateView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074224/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAesthetic crafts studio Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12682612/aesthetic-crafts-studio-facebook-post-template-editable-designView licenseCrock (c. 1939) by Elsie Weinhttps://www.rawpixel.com/image/10083247/crock-c-1939-elsie-weinFree Image from public domain licenseHome decor sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828367/home-decor-sale-instagram-post-templateView licenseCrock (c. 1936) by Samuel Sulkowitzhttps://www.rawpixel.com/image/10065287/crock-c-1936-samuel-sulkowitzFree Image from public domain licenseCeramic studio Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828476/ceramic-studio-instagram-post-templateView licenseCrock (c. 1937) by Jessica Pricehttps://www.rawpixel.com/image/10074219/crock-c-1937-jessica-priceFree Image from public domain licensePositive parenting poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12689768/positive-parenting-poster-template-editable-text-and-designView licenseCrock (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10074248/crock-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065307/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203003/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079489/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1938) by George Loughridgehttps://www.rawpixel.com/image/10079514/crock-c-1938-george-loughridgeFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10349556/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089367/crock-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseGold picture frame editable mockup, home decor designhttps://www.rawpixel.com/image/7401497/imageView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065325/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licensePositive parenting Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11949374/positive-parenting-instagram-post-template-editable-textView licenseCrock (c. 1937) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10074186/crock-c-1937-john-tarantinoFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11443872/watercolor-floral-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079511/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licensePositive parenting Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12689764/positive-parenting-instagram-story-template-editable-textView licenseCrock (c. 1938) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10079486/crock-c-1938-john-tarantinoFree Image from public domain licenseWelcome poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667864/welcome-poster-templateView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074193/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065323/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain license