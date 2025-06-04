Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domaindrawingpaintingssketchphotojarCrock (c. 1937) by Yolande DelasserOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 932 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3182 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor flower vase png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851672/watercolor-flower-vase-png-element-editable-remix-designView licenseCrock (probably 1937/1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074202/crock-probably-19371938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10852216/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074204/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10560755/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074244/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887212/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937/1938) by Yolande Delasser and George Loughridgehttps://www.rawpixel.com/image/10074185/crock-c-19371938-yolande-delasser-and-george-loughridgeFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887314/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074224/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887269/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074254/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851945/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074193/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074208/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseStoneware Crock (1935/1942) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10069731/stoneware-crock-19351942-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079491/crock-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892180/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10065308/crock-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10871911/watercolor-fruits-png-element-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079488/crock-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872198/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10065302/crock-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892644/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074201/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10605893/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCrock (probably 1937/1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074190/crock-probably-19371938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872067/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075434/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseBeautiful spring park editable mixed media, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/13088232/beautiful-spring-park-editable-mixed-media-remixed-rawpixelView licenseCrock with Cover (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079536/crock-with-cover-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074184/crock-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10382371/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075567/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license