Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagevictorianpersonartwatercolorfurniturepublic domaingunpaintingsDoll Bed (c. 1937) by Dana BartlettOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 889 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3034 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseDoll's Dresser (c. 1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10074388/dolls-dresser-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBed (c. 1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10072985/bed-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licenseBench (1935/1942) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10059130/bench-19351942-dana-bartlettFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseGun Holster (c. 1936) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10066246/gun-holster-c-1936-dana-bartlettFree Image from public domain licenseVictorian woman mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10418669/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCenter Table, with Marble Top (c. 1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10073514/center-table-with-marble-top-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseDoll Sleigh (c. 1937) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10074453/doll-sleigh-c-1937-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseChair with Head Rests (c. 1937) by Florence Truelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10073576/chair-with-head-rests-c-1937-florence-truelsonFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseRed Plush Morris Chair (c. 1937) by Florence Truelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076727/red-plush-morris-chair-c-1937-florence-truelsonFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCandle Holder (c. 1939) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10082884/candle-holder-c-1939-dana-bartlettFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licensePewter Teapot (c. 1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10076371/pewter-teapot-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseDresser (1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10074596/dresser-1937-dana-bartlettFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseAndirons (c. 1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10072847/andirons-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseFoot Scraper (c. 1936) by Franklin C Moyanhttps://www.rawpixel.com/image/10066047/foot-scraper-c-1936-franklin-moyanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseWindsor Chair (1936) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10072601/windsor-chair-1936-dana-bartlettFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseWindsor Chair (1936) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10072594/windsor-chair-1936-dana-bartlettFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseRoasing Oven (c. 1937) by Samuel Finemanhttps://www.rawpixel.com/image/10076774/roasing-oven-c-1937-samuel-finemanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView licenseSettee, Walnut (c. 1937) by Geoffrey Holthttps://www.rawpixel.com/image/10076913/settee-walnut-c-1937-geoffrey-holtFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseTree Trunk Hitching Post (c. 1937) by Richard Correllhttps://www.rawpixel.com/image/10077770/tree-trunk-hitching-post-c-1937-richard-correllFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseKitchen Broiler (c. 1937) by Edna C Rexhttps://www.rawpixel.com/image/10075599/kitchen-broiler-c-1937-edna-rexFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseArchitectural Detail (Wall Bracket) (1937) by Dana Bartletthttps://www.rawpixel.com/image/10072864/architectural-detail-wall-bracket-1937-dana-bartlettFree Image from public domain license