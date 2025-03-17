Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagedoll dressfacepersonartwatercolorpublic domainclothingdrawingDoll - "Phoebe" (c. 1937) by Eugene CroeOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 876 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2990 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarCostume contest Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474503/costume-contest-instagram-post-template-editable-textView licenseDoll - "Hepzabah" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074419/doll-hepzabah-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseKids book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273892/kids-book-poster-templateView licenseDoll - "Lily May" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074414/doll-lily-may-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWitches Halloween party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474800/witches-halloween-party-instagram-post-template-editable-textView licenseDoll - "Amelia" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074384/doll-amelia-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseInternational playgroup Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12473191/international-playgroup-instagram-post-template-editable-textView licenseDoll - "Leta" (c. 1938) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10079650/doll-leta-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10296020/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10073805/cigar-store-indian-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseCigar Store Soldier (c. 1936) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10065091/cigar-store-soldier-c-1936-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDoll: "Camela" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074370/doll-camela-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDoll--"Cornelia" (c. 1937) by Anne Colmanhttps://www.rawpixel.com/image/10074401/doll-cornelia-c-1937-anne-colmanFree Image from public domain licenseCostume shop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474144/costume-shop-instagram-post-template-editable-textView licensePen Wiper Doll (c. 1937) by Eugene C Millerhttps://www.rawpixel.com/image/10076294/pen-wiper-doll-c-1937-eugene-millerFree Image from public domain licenseChildren's book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273849/childrens-book-poster-templateView licenseDoll in Plaid Dress (c. 1937) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10074457/doll-plaid-dress-c-1937-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseJuggling Marionette (c. 1937) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10075581/juggling-marionette-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10348683/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1937) by Walter Praefkehttps://www.rawpixel.com/image/10074358/doll-c-1937-walter-praefkeFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11442874/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseCigar Store Figure (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10073733/cigar-store-figure-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202976/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseBoy Doll (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10073168/boy-doll-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseNew year Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12730196/new-year-instagram-post-templateView licenseDancing Doll (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074294/dancing-doll-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseDoll - "Martha" (c. 1937) by Rex F Bushhttps://www.rawpixel.com/image/10074417/doll-martha-c-1937-rex-bushFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseThree Dolls (c. 1938) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10081938/three-dolls-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseDoll Wardrobe (c. 1937) by Dorothy Harrishttps://www.rawpixel.com/image/10074451/doll-wardrobe-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDolls (c. 1938) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10079669/dolls-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDoll - "Adeline" (c. 1938) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10079638/doll-adeline-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain license