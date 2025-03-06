Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imageembroideredembroiderypatternartwatercolourpublic domainpaintingsphotoEmbroidered Sampler (c. 1937) by Vincent P RoselOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1196 pxHigh Resolution (HD) 3399 x 3388 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEmbroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418631/embroidery-editable-design-element-setView licenseValentine (c. 1937) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10077818/valentine-c-1937-vincent-roselFree Image from public domain licenseCute embroidered dog designs, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418069/cute-embroidered-dog-designs-editable-design-element-setView licenseRocker Footstool (c. 1937) by Vincent P Rosel and Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10076777/rocker-footstool-c-1937-vincent-rosel-and-gordon-saltarFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418881/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseSampler (c. 1937) by Arelia Arbohttps://www.rawpixel.com/image/10076840/sampler-c-1937-arelia-arboFree Image from public domain licenseYear of Tiger Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11923534/year-tiger-instagram-post-template-editable-textView licenseHandwoven Coverlet (c. 1937) by Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10075148/handwoven-coverlet-c-1937-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseEmbroidery peachhttps://www.rawpixel.com/image/14996521/embroidery-peachView licenseSampler (c. 1937) by Clyde L Cheneyhttps://www.rawpixel.com/image/10076828/sampler-c-1937-clyde-cheneyFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418876/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseSofa (c. 1937) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10077320/sofa-c-1937-vincent-roselFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418739/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseWeather Vane (c. 1937) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10078084/weather-vane-c-1937-vincent-roselFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418745/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseSampler (c. 1937) by Alfred Walbeckhttps://www.rawpixel.com/image/10076835/sampler-c-1937-alfred-walbeckFree Image from public domain licenseCute embroidered kitten designs, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15417969/cute-embroidered-kitten-designs-editable-design-element-setView licenseBilliard Chair (c. 1937) by Vincent P Rosel and Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10073027/billiard-chair-c-1937-vincent-rosel-and-gordon-saltarFree Image from public domain licenseCute embroidered kittens design, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15417990/cute-embroidered-kittens-design-editable-design-element-setView licenseWall Hat Rack (c. 1937) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10077921/wall-hat-rack-c-1937-vincent-roselFree Image from public domain licenseEmbroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418614/embroidery-editable-design-element-setView licenseTable (c. 1937) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10077548/table-c-1937-vincent-roselFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418832/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseSampler (c. 1937) by Walter Praefkehttps://www.rawpixel.com/image/10076849/sampler-c-1937-walter-praefkeFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418728/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseSampler (c. 1937) by Arelia Arbohttps://www.rawpixel.com/image/10076827/sampler-c-1937-arelia-arboFree Image from public domain licenseEmbroidery cat head, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381524/embroidery-cat-head-editable-design-element-remix-setView licenseTin Stove (c. 1937) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10077674/tin-stove-c-1937-vincent-roselFree Image from public domain licenseEmbroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418630/embroidery-editable-design-element-setView licensePatchwork Quilt (1935/1942) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10061571/patchwork-quilt-19351942-vincent-roselFree Image from public domain licenseEmbroidery animal head, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381610/embroidery-animal-head-editable-design-element-remix-setView licenseSampler (c. 1937) by William Parkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076842/sampler-c-1937-william-parkinsonFree Image from public domain licenseEmbroidery dog, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381678/embroidery-dog-editable-design-element-remix-setView licenseCellarette (c. 1937) by Vincent P Rosel and Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10073493/cellarette-c-1937-vincent-rosel-and-gordon-saltarFree Image from public domain licenseAutumn felt Halloween set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080252/autumn-felt-halloween-set-editable-design-elementView licenseEmbroidered Christening Blanket (c. 1937) by Phyllis Dorrhttps://www.rawpixel.com/image/10074682/embroidered-christening-blanket-c-1937-phyllis-dorrFree Image from public domain licenseEmbroidery animal head, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381652/embroidery-animal-head-editable-design-element-remix-setView licenseSampler (c. 1939) by Edna C Rexhttps://www.rawpixel.com/image/10084476/sampler-c-1939-edna-rexFree Image from public domain licenseEmbroidery animal head, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381616/embroidery-animal-head-editable-design-element-remix-setView licenseEmbroidery Sampler (c. 1937) by Elzy J Birdhttps://www.rawpixel.com/image/10074711/embroidery-sampler-c-1937-elzy-birdFree Image from public domain license