rawpixel
Edit ImageCrop
Flag Pole Holder (c. 1937) by Arthur Stewart
Save
Edit Image
animalwoodartwatercolourpublic domainpaintingsflagstatue
Fourth of July Instagram post template, editable text and design
Fourth of July Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18358502/fourth-july-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Door Stop (c. 1937) by Archie Thompson
Door Stop (c. 1937) by Archie Thompson
https://www.rawpixel.com/image/10074484/door-stop-c-1937-archie-thompsonFree Image from public domain license
Editable pride month set
Editable pride month set
https://www.rawpixel.com/image/14989852/editable-pride-month-setView license
Hose Holder for Hand Engine (c. 1937) by Elmer G Anderson
Hose Holder for Hand Engine (c. 1937) by Elmer G Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10075294/hose-holder-for-hand-engine-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain license
Independence day Instagram story template
Independence day Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/13827276/independence-day-instagram-story-templateView license
Door Stop (c. 1937) by H Langden Brown
Door Stop (c. 1937) by H Langden Brown
https://www.rawpixel.com/image/10074477/door-stop-c-1937-langden-brownFree Image from public domain license
Study in USA Instagram story template
Study in USA Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/13827327/study-usa-instagram-story-templateView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasser
Cigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10073845/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Europe Day poster template
Europe Day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14639295/europe-day-poster-templateView license
Cuspidor (c. 1941) by Adolph Opstad
Cuspidor (c. 1941) by Adolph Opstad
https://www.rawpixel.com/image/10087653/cuspidor-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain license
Editable watercolor Greek classic Mythology animal design element set
Editable watercolor Greek classic Mythology animal design element set
https://www.rawpixel.com/image/16039818/editable-watercolor-greek-classic-mythology-animal-design-element-setView license
Poodle (c. 1937) by Mina Lowry
Poodle (c. 1937) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10076505/poodle-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain license
Europe Day poster template
Europe Day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14640622/europe-day-poster-templateView license
Restoration Drawing: Wall Decoration Over Doorway, Facade of Mission-House (c. 1937) by Geoffrey Holt
Restoration Drawing: Wall Decoration Over Doorway, Facade of Mission-House (c. 1937) by Geoffrey Holt
https://www.rawpixel.com/image/10076742/image-animal-wood-artFree Image from public domain license
Cartoon dog travel watercolor animal character illustration, editable design
Cartoon dog travel watercolor animal character illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12612898/cartoon-dog-travel-watercolor-animal-character-illustration-editable-designView license
Figurehead (c. 1937) by Robert Pohle
Figurehead (c. 1937) by Robert Pohle
https://www.rawpixel.com/image/10074755/figurehead-c-1937-robert-pohleFree Image from public domain license
Vintage water fountain background. Remixed by rawpixel.
Vintage water fountain background. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12740186/vintage-water-fountain-background-remixed-rawpixelView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Henry Murphy
Cigar Store Indian (c. 1937) by Henry Murphy
https://www.rawpixel.com/image/10073782/cigar-store-indian-c-1937-henry-murphyFree Image from public domain license
Editable watercolor party animal design element set
Editable watercolor party animal design element set
https://www.rawpixel.com/image/15257307/editable-watercolor-party-animal-design-element-setView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by William Kerby
Cigar Store Indian (c. 1937) by William Kerby
https://www.rawpixel.com/image/10073828/cigar-store-indian-c-1937-william-kerbyFree Image from public domain license
American economy, money finance collage, editable design
American economy, money finance collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11921290/american-economy-money-finance-collage-editable-designView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Dorothy Handy
Cigar Store Indian (c. 1937) by Dorothy Handy
https://www.rawpixel.com/image/10073804/cigar-store-indian-c-1937-dorothy-handyFree Image from public domain license
Golf equipment Facebook post template
Golf equipment Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/14039487/golf-equipment-facebook-post-templateView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Robert Pohle
Cigar Store Indian (c. 1937) by Robert Pohle
https://www.rawpixel.com/image/10073826/cigar-store-indian-c-1937-robert-pohleFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette element set
Editable watercolor pink coquette element set
https://www.rawpixel.com/image/15148628/editable-watercolor-pink-coquette-element-setView license
Dachsund Foot Scraper (c. 1942) by Henrietta S Hukill
Dachsund Foot Scraper (c. 1942) by Henrietta S Hukill
https://www.rawpixel.com/image/10088573/dachsund-foot-scraper-c-1942-henrietta-hukillFree Image from public domain license
Women sportswear blog banner template, editable text
Women sportswear blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12602065/women-sportswear-blog-banner-template-editable-textView license
Cigar Store Figure (c. 1937) by Walter Hochstrasser
Cigar Store Figure (c. 1937) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10073734/cigar-store-figure-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Eagles Instagram post template
Eagles Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14443629/eagles-instagram-post-templateView license
Trapper Indian (1937) by Al Curry
Trapper Indian (1937) by Al Curry
https://www.rawpixel.com/image/10077774/trapper-indian-1937-curryFree Image from public domain license
Editable watercolor Autumn design element set
Editable watercolor Autumn design element set
https://www.rawpixel.com/image/15194924/editable-watercolor-autumn-design-element-setView license
Medicine Man (c. 1937) by Yolande Delasser
Medicine Man (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075848/medicine-man-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Festa della Repubblica Instagram post template
Festa della Repubblica Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14640494/festa-della-repubblica-instagram-post-templateView license
Petit Point Embroidery (c. 1937) by Phyllis Dorr
Petit Point Embroidery (c. 1937) by Phyllis Dorr
https://www.rawpixel.com/image/10076322/petit-point-embroidery-c-1937-phyllis-dorrFree Image from public domain license
American economy, money finance collage, editable design
American economy, money finance collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11863102/american-economy-money-finance-collage-editable-designView license
Toy Bank (c. 1938) by Pearl Torell
Toy Bank (c. 1938) by Pearl Torell
https://www.rawpixel.com/image/10082034/toy-bank-c-1938-pearl-torellFree Image from public domain license
Editable watercolor Autumn design element set
Editable watercolor Autumn design element set
https://www.rawpixel.com/image/15195037/editable-watercolor-autumn-design-element-setView license
Billethead from Ship "Favorite" (c. 1938) by Hazel Hyde
Billethead from Ship "Favorite" (c. 1938) by Hazel Hyde
https://www.rawpixel.com/image/10078625/billethead-from-ship-favorite-c-1938-hazel-hydeFree Image from public domain license
Editable watercolor Autumn design element set
Editable watercolor Autumn design element set
https://www.rawpixel.com/image/15194354/editable-watercolor-autumn-design-element-setView license
Cat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcher
Cat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082978/cat-and-ball-coin-bank-c-1939-william-fletcherFree Image from public domain license